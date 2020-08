Foggia, giovani fidanzati minacciati da uomo con fucile: indagini della polizia

Una coppia di giovani fidanzati è stata minacciata, ieri sera alla periferia di Foggia, da un uomo che impugnava un fucile. A quanto si apprende da fonti interne alla Polizia, la coppia si era appartata per un momento di intimità in via Sprecacenere, in una zona isolata della città.

Improvvisamente si è affiancato un uomo a bordo di un altro veicolo che è sceso dal mezzo ed ha puntato contro i fidanzati un fucile. Non è chiaro se l’uomo volesse solo spaventarli e mandarli via oppure rapinarli. La coppia è riuscita a fuggire e ha dato l’allarme alla polizia che sta facendo indagini per cercare di identificare l’uomo.

Fonte: telebari