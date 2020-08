Foggia, scontro Ford – Vespa su viale Ofanto: ferito giovane

Foggia, 13 agosto 2020. È ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 11:00 su viale Ofanto a Foggia. Per cause ancora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto, una Ford si è scontrata con una Vespa 50. Il conducente del ciclomotore è stato trasportato presso il locale pronto soccorso in codice giallo. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.