I fichidindia di Manfredonia nelle tele di Franco Troiano

UNA MOSTRA di pittura dedicata ai fichidindia. Si, a quei frutti dai colori solari che occhieggiano sul fare dell’estate dalle distese di piantagioni verde smeraldo che dilagano nella periferia di Manfredonia. Una dozzina di tele realizzate da Franco Troiano, pittore e scultore di rinomata fama, manfredoniano doc, ma di formazione artistica a Roma (Accademia di belle arti allievo di Guttuso) e Milano (Brera, allievo di Purificato e di Massina), con opere pittoriche e scultoree sparse in tutta Italia e oltre; moltissime ingentiliscono edifici pubblici, chiese e piazze locali. Ogni anno, da Milano dove vive e lavora, ritorna a Manfredonia e riapre al pubblico il suo atelier “buen retiro” estivo posto sull’altura “Croce” da dove si domina gran parte della città. Rincasa sulle sponde del golfo per respirare i luoghi della sua infanzia che immortala con mostre di dipinti che di volta in volta focalizzano un aspetto della eclettica Manfredonia dalle tante culture nascoste. Un atto d’amore per la sua città.

PER QUESTA vernissage 2020 ha scelto i fichidindia: un lampo di colore vivido, unica espressione d’arte peraltro in questa estate grigia e scialba. “L’omaggio ad uno dei segni caratterizzanti Manfredonia, dopo il mare e i luoghi della storia. Un richiamo affettivo ai giochi della spensierata giovinezza che mi è rimasto negli occhi e nel cuore: quando penso a Manfredonia, e mi capita spesso, non posso non evocare i fichidindia: colori e profumi irrompono nella bruma milanese” confessa con un profondo respiro Franco Troiano che alla sua città natia ha dedicato varie serie di tele e sculture fuse nel bronzo o modellate nella creta, che scandagliano i tanti aspetti tipici della città, i personaggi e i mestieri ormai passati alla storia, il che più spesso vuol dire nell’oblio generale. Le sue antologie pittoriche e sequenze di bronzi, sono testimonianze elevate ad arte raffinata, elegante e al tempo stesso esplicative di un territorio in veloce evoluzione. La metafora, per tanti aspetti, di una città alla ricerca della sua identità.

LE VARIE e diverse “istantanee” pittoriche di Troiano celebrano quella particolare luminosità diffusa che rende unica la piana del golfo del Gargano sulla quale si distendono campi di fichidindia che un tempo hanno alimentato una robusta attività commerciale. Una presenza provvidenziale specie nei periodi di carestia quanto quei frutti hanno sfamato la gente. I ritratti di fichidindia di Troiano sono l’esaltazione di un frutto che magari non ha gli onori degli scaffali dei supermercati, ma che lo si trova agli angoli dei marciapiedi apprezzato dalla gente per le sue riconosciute virtù terapeutiche utili per la cura del diabete, dell’epatite e di altre patologie cutanee. Frutti succulenti, generosi che ornano a mo’ di corona le pale del fusto per la gioia del palato, degli occhi e dell’arte.

LA MOSTRA rimarrà aperta fino a 2 settembre prossimo tutti i giorni dalle 18,30 alle 21,30.