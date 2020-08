Infermiere in servizio a Milano “Mascherine, a Manfredonia i decreti e le ordinanze non hanno valore”

Manfredonia, 13 agosto 2020. “Gentilissima redazione di StatoQuotidiano, sono un infermiere di Manfredonia che lavora a Milano e che annualmente ritorno nella mia terra nativa.In questi giorni sto notando che la gente non sta dando il peso giusto all’uso della mascherina.

E’ inconcepibile entrare nei negozi e notare gente che entra senza mascherina ma, la cosa davvero più assurda, notare il proprietario senza. Ho più volte portato a conoscenza ai proprietari dell’obbligo di tale dispositivo protettivo individuale e allo stesso tempo, sono loro a vegliare del corretto uso”.

“I decreti, le ordinanze parlano chiaro: obbligo delle mascherine che coprano anche (e sopratutto il naso) nei luoghi chiusi. Ma e’ possibile che a Manfredonia tutto ciò perda valore? Mi permetto di sottolineare tutto ciò poiché ho lavorato nel reparto di pazienti affetti da Covid-19 e quello che visto non riesco a trascriverlo: pazienti deceduti, famiglie distrutte, pazienti spaventati. Vogliamo ritornare a ribloccare l’Italia, ad aumentare i ricoveri, a piangere nuovi morti e chissà se tra questi ci possano essere anche dei nostri parenti…

Lo dico a nome di tutti gli infermieri, medici che hanno dato la propria vita per salvare quella degli altri:indossate le mascherine!

Ultima domanda: ma i controlli? Stamattina, per puro caso, ho segnalato ad un militare in servizio arruolato nelle forze dell’ordine: la sua risposta è stata di segnalare gli episodi alla Polizia Locale oppure in Comune…ho preferito farlo, ma da voi“.

A cura di Cosimo, infermiere in servizio al Policlinico di Milano. Manfredonia 13 agosto 2020.