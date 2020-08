Ischitella festeggia la Madonna Assunta e San Rocco nell’anno del Covid

Bari, 13 agosto 2020. Ischitella si prepara a festeggiare Santa Maria Assunta e San Rocco, un momento molto sentito per la comunità anche per quest’anno, nonostante l’emergenza pandemica ha annullato le consuete iniziative. Saranno consentite soltanto le funzioni religiose interne, senza la processione per le vie del paese.

Quattro le messe per la giornata del 15 agosto, Solennità di Santa Maria Assunta in Cielo, celebrate in Chiesa Madre dal parroco Don Berardino Iacovone nei seguenti orari: 9:00, 11:00, 19:00 e 20:30.

Giornata molto attesa quella di domenica 16 agosto dedicata ai festeggiamenti di San Rocco, con la Solenne Messa alle ore 11:00, sempre in Chiesa Madre, presieduta da Mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di IschitellaGargano. Le successive funzioni religiose proseguiranno alle ore 19:00 e alle ore 20:30.

Una festa più sobria e autentica che sarà comunque vivacizzata dalle bande musicali cittadine. Il Corpo Musicale Cittadino Pietro Giannone si esibirà nel concerto di Ferragosto del 15 agosto, alle ore 21:00, nel piazzale antistante il Convento di San Francesco. Nella giornata del 16 agosto, invece, toccherà alla Banda Azzurra che esibirà il suo repertorio lungo le strade di Ischitella.

Articolo di Valerio Agricola