La blockchain è un sistema di controllo naturale

La valuta virtuale decentralizzata si basa sulla tecnologia di base chiamata block chain. Questo è un meccanismo che impedisce il doppio uso di monete che sono dati elettronici, quindi se usato correttamente, la sicurezza può essere espressa. Sebbene ci siano problemi tecnici con la catena di blocchi, i miglioramenti sono in costante progresso.

Bitcoin ed ethereum, che si può dire essere i precursori delle valute virtuali decentralizzate, non sono gestiti dagli operatori ma gestiti da un programma di codice chiamato block chain. È progettato in modo da funzionare correttamente anche se al centro non è presente alcun operatore e il valore espresso come moneta non può essere utilizzato due volte e solo la persona che possiede la chiave privata può spostare la moneta. TrustPedia è il miglior software per il trading di bitcoin.

Trading valute virtuali

Inoltre, ciò che è importante per la gestione sicura delle valute virtuali è una tecnologia chiamata multi-firma multi-firma, in cui il valore non può essere trasferito se non si hanno due o più chiavi. Per utilizzare Bitcoin, inserisci il portafoglio Wallet nel tuo smartphone, ma al suo interno è presente solo la chiave privata. La bilancia inutilizzata UTXO è registrata da computer chiamati nodi che sono distribuiti in tutto il mondo. Ci sono circa 11.000 nodi nel mondo, che condividono tutti i record delle transazioni. D’altra parte, il valore della moneta può essere trasferito se ottieni la chiave privata, quindi sarai il bersaglio dell’attacco. Dal momento che è molto difficile proteggere una macchina in un ambiente generale da un attacco informatico professionale, l’uso del multi sig è avanzato.

Fino a un certo momento, quando hai aperto un conto su uno scambio di valute virtuali, ha creato un portafoglio web e visualizzato l’indirizzo di Bitcoin e la cronologia delle transazioni conservata qui. Ciò consente agli utenti di verificare se le transazioni che hanno effettuato sono corrette e multi sig garantisce la sicurezza delle chiavi private che non possono essere protette da loro con un coinvolgimento professionale. È stato in grado di farlo.

Tuttavia, di recente, invece di utilizzare multi-sig per fornire agli utenti indirizzi bitcoin, gli scambi tendono a creare collettivamente conti per i clienti e gestirli come transazioni di conti di scambio. Sebbene efficienti per gli scambi, gli utenti non saranno in grado di vedere le transazioni che hanno richiesto sulla catena di blocchi corrispondente alla loro chiave privata.

La blockchain è un sistema di controllo naturale

Anche se l’impresa di revisione contabile non esamina nulla in seguito, la revisione contabile termina quando la transazione viene eseguita sulla catena di blocchi. Il multi sig menzionato qui è un esempio di tecnologia a catena a blocchi, ma ci sono altre proposte per migliorare la sicurezza. Si può dire che la tragedia di cui sopra è causata dal fatto che la superiorità dovrebbe essere utilizzata maggiormente e non utilizzata.

Si dice che attraverso la costruzione di una piattaforma economica e sociale che utilizza la catena a blocchi, si realizzerà un’economia intelligente autonoma che minimizza il coinvolgimento umano. Questa è chiamata economia della catena a blocchi. L’economia della catena a blocchi è costituita da una struttura a tre livelli un servizio di pagamento, una piattaforma a catena a blocchi che fornisce servizi e un sistema di applicazione del sistema legale.

La catena di blocchi di criptovaluta decentralizzata pubblica è progettata in modo che una volta avviata, nessuno possa cambiarla. È un motore o una cronaca che funziona secondo le regole senza intervento umano, quindi pensi che sia giusto gestire la parte del servizio di pagamento così com’è.

Si prevede che la piattaforma di fornitura di servizi basata sulla catena di blocchi in aggiunta a ciò non esisterà indipendentemente dai servizi di pagamento di primo livello, ma si diffonderà come parte integrante. Questo perché anche se non ci sono arbitri nel mezzo, cioè persone che non sanno chi svolgono attività economiche secondo i loro contratti.

Una valuta virtuale che è diventata un tema caldo nel problema del deflusso fraudolento nella prima metà dell’anno. Esistono diversi tipi come Bitcoin, Ethereum e Ripple e il volume di distribuzione è sostanzialmente in aumento. Nel 2017 è nata la parola miliardario, che ha guadagnato un’enorme quantità di ricchezza attraverso investimenti in valuta virtuale. D’altra parte, ci sono molte persone che sono preoccupate per la moneta virtuale sconosciuta. A cosa serve la valuta virtuale e in che modo influenzerà la tua vita? (Nota stampa)