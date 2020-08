Manfredonia, nota Commissione Straordinaria “Rispettare misure urgenti per gestione Covid”

Nota stampa ufficiale della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia.

“Attesa la ripresa della circolazione virale, evidenziata negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nella giornata di ieri, il Presidente della Regione Puglia ha emanato l’Ordinanza numero 336 contenente ulteriori misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica. In particolare, è stato disposto l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Il medesimo obbligo riguarda gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati sempre, anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali. Questa Commissione Straordinaria raccomanda il rigoroso rispetto delle ulteriori disposizioni regionali, al fine di fronteggiare la ripresa della circolazione virale.

In questo periodo, caratterizzato da un consistente afflusso di persone nel territorio comunale, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione, si ribadisce la necessità della responsabile osservanza delle precauzioni dettate dalla cogente normativa emergenziale ed in particolare anche del generale divieto di assembramento e di accesso ai pubblici esercizi secondo le prescrizioni profilattiche individuate per il settore di riferimento. In considerazione, altresì, della imminente ricorrenza del “Ferragosto”, si esorta l’intera Comunità al rispetto delle vigenti prescrizioni, soprattutto, nelle aree del centro cittadino, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali, nelle aree mercatali ed in tutte le zone di maggiore concentrazione di presenze, al fine di contenere la ripresa della diffusione dei contagi.

Questa Commissione Straordinaria confida, anche in questa ulteriore fase di progressivo costante aumento della circolazione del virus, nella responsabilità personale di tutti coloro che popoleranno il territorio cittadino. Si rammenta, infine, che i comportamenti non rispettosi degli obblighi imposti per il contenimento del contagio verranno sanzionati dagli Organi preposti al controllo del territorio.

Manfredonia, 13 agosto 2020 – LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (PISCITELLI – CREA – SOLOPERTO)