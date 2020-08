Quando nuotare è come volare. La storia di Noemi

Sono in tanti ad approfittare del periodo estivo per andare a nuotare nelle acque del mare di Manfredonia, specialmente nel tragitto che va dal castello fino al porto industriale. Sono adulti e giovani che si preparano alla grande nuotata del golfo che per tradizione si svolge nei primi di settembre durane la Festa patronale. Tra questi c’è Noemi, una bambina di 8 anni che ha fatto del nuoto la sua passione fin da quando era molto piccola. La si vede nuotare in stile libero, a rana o a farfalla nel Golfo di Manfredonia, nel tratto di mare che va dallo stabilimento “Titta” fino alla punta dove si trova il ristorante “Guarda che luna!”.

Noemi Rita Rapinatore, risiede a Castelfranco Emilia, ma è nata a Manfredonia nel 2012 da genitori manfredoniani che per motivi di lavoro si sono trasferiti come tanti al Nord. Inizia a nuotare a 5 anni presso la piscina komodo di Castelfranco Emilia. Da un anno e mezzo è iscritta presso una società di Nuoto agonistico denominata SEA SUB MODENA, seguita dagli allenatori Guglielmo e Chiara. Appena arrivata in SEA SUB comincia a partecipare a gare agonistiche vincendo da subito due medaglie di bronzo in 25 metri stile libero e dorso. Un mese dopo vince due medaglie d’argento in 50 metri stile libero e 25 metri farfalla.

Noemi si mette subito in evidenza agli occhi degli allenatori che la seguono con grande interesse. Nel mese di agosto del 2019, sotto gli occhi sbalorditi degli organizzatori, ha fatto il primo posto nella gara di fondo acque libere “Miglio viestano” a Vieste, una gara dove erano presenti molti giovani e adulti, i quali si sono dovuti arrendere di fronte alla forza e alla velocità di una bambina di 7 anni che ha sbaragliato tutti.

Il 1 settembre sempre dello scorso anno partecipa ai 2000 metri della tradizionale “Grande nuotata del golfo” a Manfredonia facendo il primo posto nella sua categoria che comprende ragazzi con età fino ai 12 anni. Il 6 gennaio 2020 partecipa al “Trofeo della befana” di Modena facendo en plein in tutti e quattro gli stili. Gli spettatori e gli organizzatori restano affascinati e meravigliati dallo stile e dalla forza di questa bambina che ha il nuoto nel sangue.

Noemi oltre ad essere tesserata alla società di Nuoto è iscritta alla società podistica “Avis bolognese” e quest’anno ha vinto il campionato provinciale di corsa campestre e inoltre si è classificata come quarta nel campionato regionale di corsa su strada.

Noemi è un esempio di tenacia, impegnata in allenamenti duri che richiedono costanza e molto sacrificio. Tuttavia ha imparato dallo sport a restare semplice e umile, per niente montata di testa per i successi raggiunti e per il talento naturale che possiede. Va a scuola come tutti i bambini e le bambine della sua età, ottenendo buoni risultati con ottimi voti, e questo perché riesce a conciliare gli allenamenti con lo studio e una vita normale fatta di giochi e di crescita naturale.

Tutto questo grazie anche ai genitori che l’aiutano a restare con i piedi per terra. Anzi nel parlare con lei ho notato che è molto restìa nel parlare delle sue imprese e molto riservata. Noemi viene ogni estate a Manfredonia dove vive la nonna e lo zio e qui si allena ogni giorno per due mesi nel bel mare manfredoniano, percorrendo due km al giorno. Perché lei in fondo si sente manfredoniana dentro. E’ bello vederla nuotare. Ti trasmette un senso di leggerezza ma anche di agilità, di naturalezza. Perché forse noi siamo tutt’uno col mare. Un giorno le ho ricordato una frase del grande scrittore Erri De Luca il quale ha detto che «I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia quella che l’aria offre alle ali; il nuotatore galleggia sugli abissi del fondo».

Perciò se vedete una bambina guizzare in mare non è un pesce ma è Noemi, un esempio di come lo sport aiuta a crescere sia fisicamente che caratterialmente. Una bambina con la passione per il nuoto e per il mare. Ma soprattutto per la vita.