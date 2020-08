Soldi da prete per non diffondere “foto compromettenti”: condannato foggiano

Si sarebbe fatto pagare caro il silenzio su quegli incontri omosessuali che intratteneva con un sacerdote di Molfetta, chiedendo denaro al religioso che quest’ultimo avrebbe distratto dai soldi delle offerte dei fedeli. Per questo un uomo di 35 anni di Orta Nova, già noto alle forze dell’ordine per altri reati, è stato condannato in primo grado dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Trani, dopo un giudizio con rito abbreviato, alla pena di quattro anni di reclusione e interdizione ai pubblici uffici per cinque anni per il reato di estorsione.

Il trentacinquenne, infatti, avrebbe ottenuto dal religioso di Molfetta la somma di 11 mila euro, pagata in quattro tranche, per non diffondere alcune foto compromettenti che ritraevano il prete in abiti femminili e in atteggiamenti equivoci. «Foto non presenti all’interno del fascicolo processuale» fa notare l’avv. Mirella De Finis, difensore del 35enne.

Fonte: molfettaviva