Totaro “D’Arienzo consideri uno sviluppo sostenibile per l’area ex Enichem”

Manfredonia, 13 agosto 2020. In questi giorni il dibattito pubblico in città –partito dall’attivismo dall’associazione Manfredonia Nuova che ringraziamo- è incentrato sui progetti che interessano una parte dell’area industriale ex Enichem adiacente alla nostra città. Come ampiamente illustrato, tra questi i più rilevanti includerebbero un impianto per il recupero della plastica -cofinanziato dalla Regione Puglia- ed uno per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e dei fanghi provenienti dagli impianti biologici urbani.

Stiamo studiando attentamente i progetti per valutarne l’eco sostenibilità intrinseca nonché le possibili conseguenze negative per Manfredonia. Tuttavia, non saranno gli unici elementi che prenderemo in considerazione. L’area industriale in questione (in particolare alcune particelle) deve essere interessata da un’opera di bonifica che è ancora incompleta. Bisogna continuare a monitorare e farsi sentire affinché la bonifica termini e si renda giustizia alle famiglie del posto che hanno perso i loro cari per via di un sito tra i più inquinati in Italia.

Inoltre, permettetemi di aggiungere che il nostro territorio merita uno sviluppo identitario. Con ciò non voglio suggerire il turismo come unica soluzione ma proposte economiche che siano compatibili con i fattori produttivi competitivi della nostra terra come agricoltura, pesca, artigianato e tanto altro. Infine andrebbe considerato il processo di partecipazione democratica e diretta che deve interessare simili decisioni. Qualsiasi interesse per l’area in questione non può prescindere da un processo di inclusione attiva della comunità sipontina, un modus operandi che gli attori politici della cara cittadina montanara devono necessariamente adottare.

Il Comune di Monte non può fare e disfare in casa nostra senza consultarci. I confini amministrativi sono ben altra cosa rispetto alla realtà di una vicinanza subita per troppo tempo. Per quanto ci riguarda, lavoreremo congiuntamente con gli amici attivisti di Monte con due obiettivi:

-in primis, tutelare la salute dei cittadini;

-in seguito gli interessi economici del territorio purché compatibili con l’ambiente e strategici per il nostro sviluppo.

Dott. Gianluca TOTARO