Vieste, arrestato parcheggiatore abusivo per tentata estorsione

(ANSA) – VIESTE (FOGGIA), 13 AGO – Pretendeva il pagamento del parcheggio in una zona di competenza del comune di Vieste (Foggia): con l’accusa di tentata estorsione, gli agenti della squadra mobile di Foggia, che si sono finti turisti, hanno arrestato in flagranza di reato Matteo Raduano di 49 anni, fratello di Marco, quest’ultimo ritenuto dagli inquirenti al vertice dalla criminalità organizzata di Vieste (Foggia). Il gip del tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare in carcere. (ANSA).