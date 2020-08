Vieste, Falcone “Niente fuochi a Ferragosto”

A confermarlo l’ass. al Turismo Rossella Falcone. “Ci spiace interrompere anche la gioiosa tradizione dei fuochi a Ferragosto. Quest’anno avevamo preparato e presentato in largo anticipo, alla Bit di Milano, un corposo programma di manifestazioni. Tutto saltato causa coronovirus. A tal proposito raccomando tanto buon senso attenendosi alle regole. Non servono grandi cose per fare grande un giorno. Sì al divertimento ma anche un occhio alla salute. Auguro ai nostri ospiti un sereno Ferragosto e grazie per averci scelto per le vostre vacanze. Un Ferragosto speciale anche ai nostri concittadini. Un pensiero e un abbraccio a chi lavora e in particolare agli anziani, ai bambini e soprattutto a chi sta passando un momento particolare della propria vita causa malattia, auguri di cuore”.

Fonte: retegargano