Carla Costantino: “Ferragosto sia all’insegna della responsabilità”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 13 agosto 2021. “E’ un Ferragosto di ferite per la Capitanata, tra gli incidenti sul lavoro, il Covid sempre presente, le amministrazioni in crisi, i tentacoli della criminalità organizzata e un territorio assettato di interventi.

L’auspicio è che ci sia una responsabilità collettiva che spinga l’azione delle istituzioni al dialogo concertativo per una strategia reale di sviluppo e di ripresa occupazionale. Abbiamo aperto con il Prefetto Esposito il tavolo permanente sul lavoro, insieme dobbiamo trovare le risposte adeguate”.

Lo afferma Carla Costantino, segretario generale della Cisl di Foggia, nel suo messaggio in vista del Ferragosto.

”I numeri degli incidenti sul lavoro in provincia di Foggia e in tutta la Puglia sono impietosi, è necessaria l’applicazione di misure per il rispetto delle norme e dei protocolli sulla sicurezza. Conviviamo con emergenze acuite dal Covid, che ha portato anche ad una problematica pandemia economica e sociale. I vaccini rappresentano l’unico strumento certo e anche la speranza contro il Covid”sottolinea Carla Costantino.

”Il Commissariamento del Comune di Foggia, tra le tante gravità, apre anche un vuoto di interlocuzione politico in un delicatissimo momento storico. Alle porte c’è un ‘autunno caldo’, non è solo un modo di dire, e aspettiamo tutti gli interventi del PNRR, ma dobbiamo passare attraverso un senso di responsabilità che ci inviti a fare di questo momento una occasione fondamentale di sviluppo. L’augurio è che le istituzioni facciano la loro parte, ne sono sicura, potenziando il dialogo concertativo con le forze sociali”.

“Dobbiamo destinare le risorse in arrivo alle priorità del territorio: infrastrutture, agroalimentare, medicina territoriale, formazione qualificata, giovani, donne, azioni socio assistenziale per anziani e deboli. Ora o mai più dobbiamo dare risposte concrete alla Capitanata”.