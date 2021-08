Concorso fotografico nazionale, trionfa il sipontino Lorenzo Di Candia

San Giovanni in Fiore (Cosenza), 13/08/2021 – (corrieredellacalabria) Si è svolta nell’area antistante i Magazzini Badiali dell’Abbazia Florense, in sicurezza e con grande partecipazione di pubblico, la serata finale di premiazione del 2° Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore di cui è stato eccellente padrone di casa Mario Iaquinta, ideatore del concorso e Presidente dell’Associazione Fotografica Florense, insieme ad Anna De Simone, Presidente della Pro Loco di San Giovanni in Fiore. Ospiti importanti della manifestazione sono stati anche Vincenzo Gerbasi, Lettore della Fotografia – Dipartimento Cultura Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e Antonio Mancuso, Direttore Artistico Nazionale Uif (Unione Italiana Fotoamatori). Tra gli oltre 70 premi assegnati, Lorenzo Di Candia, fotografo di Manfredonia, è risultato il migliore autore in assoluto al quale è stata assegnata l’originale targa personalizzata, realizzata dai Maestri Orafi Spadafora di San Giovanni in Fiore. Gli autori delle opere vincitrici e segnalate sono stati premiati oltre che con le medaglie della Uif, con gli Attestati rilasciati dall’Associazione Fotografica Florense e con la copia cartacea del Catalogo. (corrieredellacalabria)