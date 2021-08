Dilernia: “La scelta di Giannatempo imposta dall’alto”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 13 agosto 2021. “Molti mi chiedono come mai Giannatempo abbia avuto il sostegno delle sigle di partito del centrodestra nonostante gli stessi in più occasioni lo abbiano negato. Semplice, quel sostegno non è frutto delle scelte dei segretari cittadini di partito ma delle segreterie regionali e nazionali che, non conoscendo minimamente il nostro territorio e i bisogni del medesimo, impongono scelte dall’alto che, volere o nolere, devono essere sostenute dai segretari cittadini”.

Commenta così il coordinatore di “Insieme per Cerignola” l’appoggio alla candidatura di Giannatempo.

Nel comunicato aggiunge che su Decosmo ci sarebbe stata la convergenza della Lega, Fi e Udc -anche contro il mancato sostegno di Fratelli d’Italia- con Nuovo PSI, Puglia Popolare e altre liste e partiti del centrodestra e dell’area moderata.

“Queste le motivazioni che hanno indotto i segretari cittadini di Forza Italia, Antonio Grillo, e dell’UDC, Zoraide Lasalvia, a firmare il documento inoltrato alle segreterie di partito in data 7 agosto 2021 nel quale negavano il sostegno al candidato sindaco Antonio Giannatempo proponendo la candidatura di Francesco Decosmo e, nel caso fosse utile, le loro candidature”.

Cerignola, proposta delle civiche al centrodestra, “Zoraide Lasalvia oppure divisi”

“Dal 7 agosto, data in cui fu indirizzata la lettera in oggetto, al 9 agosto- si domanda Dilernia- giorno dell’ufficializzazione della candidatura di Antonio Giannatempo, cosa è cambiato? Come mai nel giro di scarse 48 ore le segreterie di Forza Italia e UDC, fortemente contrarie a Giannatempo, hanno dato sostegno?“

“È cambiato che i segretari cittadini sono stati chiamati dai segretari regionali e nazionali i quali, senza mezzi termini, hanno imposto il dietrofront e il sostegno a Giannatempo. Le segreterie cittadine in oggetto hanno preso atto e, come se non esistesse alcun carattere e dignità politica, si sono comportate di conseguenza”.

“Mi chiedo con quale ardire Giannatempo sostiene che il centrodestra sia unito! Quando l’unità viene imposta dall’alto allora vuol dire che non esiste, quando viene dettata dai piani superiori vuol dire che i medesimi sono dovuti intervenire in soccorso e, quindi, resta il fatto che Giannatempo non gode della stima politica di molti. Mi piacerebbe sapere se coloro che hanno imposto Giannatempo conoscono Cerignola, sanno dove sia ubicata la Villa Comunale o Piazza Duomo. Non sanno nulla di noi, dei nostri bisogni, delle nostre esigenze eppure ci impongono sindaci che mai vorremmo”.

“Noi della Federazione “Insieme per Cerignola” resistiamo, hanno fatto di tutto per dividerci convinti che ci potessero prendere in giro ma non molliamo e continueremo per la nostra strada sostenendo la candidatura a sindaco di Francesco Decosmo, abbiamo già preparato e riempito le liste a sostegno”.