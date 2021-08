Foggia, 13/08/2021 – “Ciao Voce. Al Capolinea del CEP gli autobus sono costretti a viaggiare sotto la scorta della Polizia Locale. Nella serata di ieri, infatti, una pattuglia della Polizia Locale ha scortato gli autobus dell’Ataf che entravano nel “quartiere” dopo le ultime sassaiole che hanno provocato danni ai mezzi pubblici in via Sbano.È possibile vivere così? Ma i genitori di questi ragazzacci perché non seguono i loro figli? Maria“.