Liquidazioni dalla Regione Puglia, a settembre richieste per incasso

Bari, 13/08/2021 – (repubblica) Sarà molto probabilmente su richiesta l’erogazione della indennità di fine mandato dei consiglieri regionali pugliesi, e comunque quando sarà individuata la provvista economica da cui attingere le risorse. La norma è stata approvata e diventa subito operativa perché a settembre sarà varata con delibera dell’ufficio di presidenza, la relativa disciplina applicativa.

La norma

L’emendamento approvato all’unanimità dai 40 presenti in Consiglio regionale nell’ultima seduta prima della pausa estiva, il 27 luglio scorso, portava la firma di tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione: Filippo Caracciolo (Pd), Gianfranco Lopane (Con), Davide Bellomo (Lega), Stefano Lacatena (Fi), Ignazio Zullo (FdI), Paolo Dell’Erba (Misto), Massimiliano Stellato (Popolari), Grazia Di Bari (M5S).

Prevede, con effetto retroattivo dal primo gennaio 2013, una indennità di 35mila 500 euro per ciascun consigliere (pari al mensile lordo di 7.100 euro moltiplicato per gli anni di mandato): circa 2 milioni di euro per l’intera legislatura, con “una trattenuta obbligatoria nella misura dell’1 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell’assegno di fine mandato”. “L’attribuzione dell’indennità – si legge nell’emendamento – è effettuata entro tre mesi dall’inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato”. (repubblica)