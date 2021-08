Manfredonia. “Le mie idee sullo sport nella mia città”

(NOTA STAMPA). Non lasciamoci trasportare dai soliti “chiacchiericci” tiriamo fuori argomenti e iniziative per la nostra #Città !

Parliamo di sport ….per tutti .

Spesso ci ritroviamo davanti ad un bivio, quello che ci pone lo sport come opportunità o problema ?

Lo sport nella nostra città bisogna farlo diventare assolutamente un opportunità!

-Pianificazione degli impianti esistenti: incentivare le partecipazioni privato‐pubblico per la gestione e riqualificazione degli impianti già presenti nella nostra città ;

-Creare una collaborazione tra amministrazione, privato e associazioni, affinché possano essere valorizzate e utilizzati a pieno i servizi delle strutture private;

-Creare spazi all’aperto da offrire ai titolari di palestre per creare attività all’aperto “palestre a cielo aperto “(nel periodo estivo ) ;

– Progetto piscine: costruendo un sistema di offerta di servizi sportivi integrato e moderno per consentirne l’accesso a tutti;

– Manutenzione e rimappatura dei percorsi ciclabili e rivalorizzazione struttura in abbandono con pista per atletica ;

– Valorizzare le eccellenze sportive locali (con bonus ad associazioni sportive per risultati meritevoli) ed anche lo sport dilettantistico (sport per tutti);

– Creare e rendere efficiente un portale telematico adibito allo sport ed alla sua organizzazione;

– Incentivare le attività rivolte agli atleti con disabilità in tutte le discipline, istituire progetti, offrire strutture ed istruttori qualificati ;

– Entrare nelle scuole con lo sport: incontri formativi per docenti sportivi, docenti scolastici, tecnici sportivi, associazioni di volontariato;

E non per ultimo …

– CITY OF SPORT creare una cittadella dello sport dove unire tutte le discipline .

#Sport

Nicola Mangano, Progetto Popolare Manfredonia