Monti Dauni, progetto “Case a Biccari”

Statoquotidiano.it, Foggia, 13 agosto 2021. Un’iniziativa positiva per valorizzare i piccoli comuni dei Monti Dauni, rendendoli più attrattivi per il turismo “lento”. È l’idea del giovane ed energico sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, che sta facendo il giro del globo: valorizzare gli antichi borghi tramite la vendita di case ad un solo euro.

Offerte che partono da una somma così bassa fino ad arrivare a quindicimila euro per alcune abitazioni sfitte o abbandonate del centro storico biccarese. Un’opportunità importante per il piccolo centro, soprattutto per fare arrivare nuove persone e rimettere in moto l’economia.

Biccari si sta rivelando una comunità dinamica e molto accogliente: ad oggi sono arrivate oltre ventimila richieste di persone che sono alla ricerca di uno stile di vita alternativo, che solo un piccolo comune può offrire. Tra gli ultimi acquirenti ci sono cittadini provenienti dagli States, come documenta il profilo social ufficiale di Mignogna.

La mission principale è proprio quella di attrarre persone dall’estero, creare opportunità per il territorio tramite le caratteristiche proprie e originali dei centri della daunia: un ritmo di vita “lento”, tranquillità, sapori e tradizioni. L’idea di Biccari si sta rivelando positiva, originale e di successo, potrebbe essere da esempio per altre realtà simili.

Il Sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Statoquotidiano.it:

SQ: Sindaco com’è nata questa idea?

GM: Nasce dalla constatazione che le case vuote nel nostro centro storico aumentano sempre più. Questo patrimonio doveva essere rimesso in circolo per tornare produttivo. Case vuote significa un problema per il Comune per fenomeni di degrado urbano e per I proprietari che sono lontani e non riescono a gestire, hanno spese di natura fiscale. Partendo da questi problemi, facciamole diventare opportunità: gente così lontana da noi che può essere interessata. Non un mercato di prossimità, ma persone che arrivano da situazioni e vite completamente diverse che trovano interessanti questi luoghi. Abbiamo iniziato a lavorare con l’estero attivando vari canali: portale Visitbiccari.com in inglese e spagnolo.

Nuovi cittadini, nuovi investimenti, lavori per le imprese e non solo, si rimette in moto una certa energia.

SQ: Qual’è stata la risposta dei cittadini?

GM: Molto positiva e molto interessante, abbiamo concluso la vendita della settima casa.

Più di ventimila richieste da parte di persone che cercano un nuovo stile di vita, non affari immobiliari, che solo i piccoli comuni italiani come Biccari possono offrire: buon cibo, tranquillità, possibilità di relazionarsi ed entrare a far parte di una comunità più facilmente che in città. Tutti valori attrattivi.

“Non è nostra intenzione cambiare il nostro modo di essere per attrarre pubblico, noi offriamo solo la nostra autenticità, per quello che siamo in tutti gli aspetti, con molta trasparenza. Il pubblico cerca cose vere. Si conclude l’acquisto solamente se comprendono e conoscono bene la nostra dimensione e se è compatibile col loro progetto di vita. Non raccontiamo ciò che non c’è. In genere restano qualche giorno in paese e valutano di persona”.

SQ: Quali sono i progetti futuri per la vostra comunità?

GM: Esistono due livelli: come amministratori ci occupiamo principalmente dell’erogazione dei servizi, deve funzionare tutto.

Invece per quanto riguarda le prospettive future e la creazione di opportunità ci sarà il progetto “mercato terra, slow food” per promuovere le nostre aziende e produttori attraverso un mercato che si farà una volta al mese per i prossimi anni: un appuntamento fisso dove i produttori vendono le proprie specialità. Ma anche un’iniziativa per lavorare su temi come educazione alimentare e conoscenza del buon cibo.

Un progetto di sviluppo locale che mette al centro sia i produttori che la tutela di prodotti tipici e processi produttivi. Un modo per promuovere l’ autenticità dei prodotti ed i produttori stessi.

SQ: Per quanto riguarda invece la ripresa del turismo post covid e lo sviluppo del territorio?

GM: Anche prima del covid si stavano creando delle condizioni oggettivamente favorevoli per le destinazioni minori. Si tende a spostarsi più velocemente, con più facilità, con l’aereo ad esempio. Ormai ci sono mete diverse dal turismo di massa: un “turismo lento” con del buon cibo, borghi e tranquillità.

Dopo la pandemia hanno acquisito valore altri aspetti come gli spazi, per evitare le folle, gli assembramenti.

Le condizioni già c’erano secondo me, ma la pandemia ha accelerato molto questi aspetti.

Se resta un processo improvvisato però non si possono ottenere risultati, noi per esempio abbiamo concentrato molti sforzi sul sito internet con doppia lingua (inglese e spagnolo) e sistema prenotazioni efficace. Servono lavoro, tecnica e preparazione, anche noi ci riteniamo una comunità ancora in crescita da questo punto di vista.

Bisogna sempre lavorare per farsi trovare pronti.

“Se una comunità si impegna ad ospitare gli altri al meglio, tira fuori i propri aspetti migliori.

Il turismo dovrebbe essere un settore centrale di ogni amministrazione, perché portatore di grandi benefici per il territorio, sotto tutti i punti di vista. Anche per questo serve una “mentalità turistica” abbastanza aperta e non chiusa”.

Link al sito ufficiale di Biccari:

https://www.visitbiccari.com/

A cura di Gianluigi Cutillo, 13 agosto 2021