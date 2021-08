Pezzano sostiene Metta sindaco: “Prima di noi politiche sociali inesistenti”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 13 agosto 2021. “Ritengo siano maturi i tempi per costruire a Cerignola un ottimo welfare di comunità. Su questo concetto si fonderà la mia campagna elettorale, nella convinzione che il lavoro svolto in questi anni sia un buon punto di partenza. Avrò bisogno del sostegno di chi ha creduto con me che le politiche sociali non fossero una zavorra, bensì un’occasione di sviluppo e di crescita”.

Rino Pezzano, vicesindaco durante l’amministrazione di Franco Metta, già assessore alle politiche sociali, si candida in una lista a sostegno del suo ex sindaco.

“Oggi tutti parlano di politiche sociali. Mi fa piacere- prosegue la nota- vuol dire che siamo riusciti nell’intento di far comprendere che questo settore è vitale per la crescita di una comunità. E’ la dimostrazione che il lavoro svolto viene riconosciuto e apprezzato anche dai nostri avversari”.

“Noi abbiamo le idee chiare, si riparte dal lavoro fatto negli ultimi anni, anche perché abbiamo creato le fondamenta per costruire un solido Welfare di Comunità. Centri di aggregazione sociale e Sportello del Welfare in vari contesti della città. Ciascun quartiere e ciascun cittadino devono sentirsi parte integrante e attiva della nostra comunità”.

“Tutto questo, un minuto dopo aver completato il percorso di stabilizzazione degli operatori sociali. Sulla dignità dei lavoratori, tutti conoscono il mio pensiero, anche perché parlano i fatti. Prima di noi, purtroppo, regnava la precarietà”.