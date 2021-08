Puglia, bimbo di 3 anni travolto da monopattino: la mamma “Tragedia sfiorata”

Bari, 13/08/2021 – (ilquotidianoitaliano) Paura a Poggiofranco, dove un bambino di 3 anni è stato travolto da un monopattino elettrico. A raccontare l’accaduto è la madre che si rivolge direttamente al sindaco Antonio Decaro.

“Vorrei segnalarle un episodio accaduto ieri nella piazzetta di Via Caccuri a Poggiofranco, ma che sarebbe potuto accadere ovunque. Ero lì con i miei figli tra cui Giuseppe di appena 3 anni. Mentre passeggiava accanto a me, è stato travolto ed investito da un ragazzino che scorrazzava a tutta velocità col monopattino, per poi scappare”.

“Mio figlio è letteralmente volato davanti ai miei occhi. Può ben immaginare lo spavento. Mio e del bambino che inizialmente è scoppiato in lacrime ma poi per fortuna abbiamo constatato che non si era fatto male. Anche perché come lui stesso ha detto ‘lui è Hulk e non si fa mai male!’. Come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene, ma le garantisco che sarebbe potuta andare molto peggio”.