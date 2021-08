Vacanze di famiglia con gli adolescenti e non solo: ecco alcune idee utili

Per quanto riguarda le vacanze in famiglia, dire che gli adolescenti possono essere più difficili da impressionare rispetto ai bambini più piccoli, è un eufemismo. Per questo e altri motivi, può essere difficile trovare idee e luoghi per le vacanze in famiglia per famiglie con adolescenti. Ciò, tuttavia, non significa che sia impossibile.

La chiave per una vacanza in famiglia di successo con adolescenti è assicurarsi che ci siano cose da fare per mantenere tutti di buon umore. Mentre inizia la pianificazione delle vacanze in famiglia, potresti notare che tuo figlio adolescente è il più entusiasta, poiché spesso ha fame di nuove esperienze, come viaggiare all’estero, mentre quello ormai già adulto ha altri progetti che un viaggio di famiglia.

Segui lo slancio del più entusiasta e coinvolgili tutti nel processo di pianificazione. Ciò consentirà loro di fornire input su date, destinazione e attività a cui tutti possono dedicarsi durante le vacanze. Assicurati di porre molte domande che ruotano attorno a come pianificare al meglio la tua vacanza in famiglia e dove andare, in modo che l’intenzione e l’obiettivo del viaggio siano chiari fin dall’inizio.

Considera tutte le cose: dalle vacanze al mare, alle vacanze in treno e ai viaggi all-inclusive in un paradiso tropicale. Pesa i pro e i contro di ciascuno e tieni presente che le vacanze per adolescenti spesso equivalgono a libertà, soprattutto al “loro” concetto di libertà. Probabilmente non vorrai trascorrere le tue vacanze cercando di coinvolgere un adolescente che ha idee diverse dalle tue su ciò che dovrebbe o non dovrebbe essere autorizzato a fare in territorio straniero, o a gestire le liti tra un figlio adolescente e uno ormai adulto con esigenze diverse ed esperienze diverse da inseguire.

Tutto sommato, i migliori luoghi di vacanza in famiglia dove andare con gli adolescenti avranno qualcosa per tutti, e questo è quello che dovresti cercare mentre pianifichi la tua vacanza. Di seguito troverai alcune idee utili!

Idea vacanza n. 1: resort sulla spiaggia all-inclusive

Le vacanze all-inclusive possono aiutare a garantire che tutti siano occupati a fare le cose che amano durante il viaggio di famiglia. Con attività dedicate che si rivolgono a bambini di tutte le età, compresi gli adolescenti, c’è anche il vantaggio di poter dare ai tuoi ragazzi un po’ più di libertà, pur essendo in grado di tenerli d’occhio, poiché la maggior parte delle attività si possono trovare direttamente all’interno del villaggio.

C’è una vasta gamma di cose da fare al resort per adolescenti e adulti tra cui sport acquatici, gite in barca per soli adolescenti, uscite in canoa per single, aperitivi e speed date per i più grandi, beach volley e calcio, una sala giochi e persino una discoteca. Le spiagge offrono anche parchi acquatici spettacolari che attirano i bambini di tutte le età.

Idea vacanza n. 2: vacanze al mare

Le vacanze al mare sono spesso in cima alla lista delle vacanze in famiglia. Questa opzione è così amata perché le possibilità di divertimento per tutta la famiglia sono alte e questo è un ottimo modo per riunire tutti i tuoi figli, indipendentemente dalla loro età. L’Italia è da sempre sinonimo di vacanze al mare e proprio a quattro passi da casa tua troverai alcune delle migliori spiagge del mondo. Qui, i tuoi ragazzi possono vivere la rilassata vita da spiaggia e tornare a casa abbronzati e riposati. Isole come la Sicilia e la Sardegna, così come le spiagge liguri, toscane, pugliesi o campane, promettono vacanze al mare che valgono l’investimento.

In particolare in questi posti gli adolescenti tendono spesso a fare gruppo e riunirsi in comitiva sia con i ragazzi del posto che con coetanei di altre regioni, questo è un ottimo modo per allargare gli orizzonti culturali e stringere nuove amicizie che permetteranno di viaggiare anche durante l’inverno, per ritrovarsi. Per i più grandi invece, grazie ad ITA Incontri, le possibilità di interazioni si moltiplicano.

Idea di vacanza n. 3: avventure internazionali

Parti per un’avventura internazionale con i tuoi ragazzi per alcune incredibili esperienze di vacanza. Le opzioni sono infinite e l’obiettivo è far sperimentare ai tuoi ragazzi culture e stili di vita molto diversi da quelli a cui sono abituati. A seconda di dove vai, tu e i tuoi figli potete esplorare la foresta, fare escursioni, vedere vulcani attivi, provare lo sci nautico, andare in motoslitta, fare zipline, andare in cammello e praticamente qualsiasi cosa

Idea vacanza n. 4: Viaggiare per volontariato

Il volontariato è un ottimo modo per far sì che tuo figlio sia interessato a restituire qualcosa. Detto questo, puoi pianificare un viaggio di volontariato, che alcuni genitori scelgono di fare per dare ai loro ragazzi una dose del mondo reale proprio mentre si preparano a diplomarsi al liceo.

Un po’ di ricerca ti aiuterà a trovare le migliori destinazioni per un viaggio di questa natura, che in genere comporta aiutare i meno fortunati, prendersi cura degli animali, aiutare a preservare l’ambiente e soprattutto avere un impatto duraturo sulla vita dei componenti locali.

Ci sono molti modi in cui tuo figlio può essere coinvolto in opportunità di volontariato mentre è in vacanza, sia che ciò avvenga con una chiesa o un gruppo scolastico, un’organizzazione no-profit o come sforzo personale. La parte migliore di questa esperienza è che una volta che hanno fatto la loro parte, ci sarà abbastanza tempo per il meritato divertimento!

Idea vacanza n. 5: gli intramontabili viaggi culturali

L’immersione culturale è sempre una vittoria, poiché aiuta a modellare il carattere e può consentire ai tuoi ragazzi di apprezzare meglio il mondo che li circonda. Espandi i loro orizzonti con un viaggio incentrato sull’esperienza di varie culture in paesi non occidentalizzati. Questa è una vacanza che metterà alla prova le loro prospettive, estenderà le loro capacità di comunicazione e li esporrà a nuovi modi di vivere. Questo tipo di viaggio è un modo sicuro per creare un legame migliore con te, i tuoi figli e il resto della tua famiglia, poiché probabilmente sarai completamente fuori dalla tua zona di conforto.

Ci sono molte opzioni per i posti dove andare con gli adolescenti, ma una delle cose più importanti da tenere a mente quando viaggi con gli adolescenti è che dovrai essere preparato a navigare nei loro programmi, che spesso includono dormire fino a tardi e generalmente facendo le cose al proprio ritmo. Forse questo è qualcosa su cui puoi prendere il loro comando; rilassati e sprofonda nel vero significato di essere in vacanza. Pianifica le cose da fare, ma prendi anche del tempo per non fare nulla e apprezza solo il tempo trascorso con le persone che ami. (nota stampa)