“Buon viaggio papà”. E’ morto Piero Angela (VIDEO)

StatoQuotidiano.it, 13 agosto 2022. È morto Piero Angela. Lo ha annunciato su facebook il figlio Alberto: “Buon viaggio papà”.

Piero Angela era nato a Torino il 22 dicembre 1928 ed è deceduto stamani a Cagliari. E’ stato un divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano.

Noto soprattutto come ideatore e presentatore di trasmissioni di divulgazione in stile anglosassone, con cui ha dato vita a un filone documentaristico della televisione italiana, e per il suo giornalismo scientifico anche espresso in numerose pubblicazioni saggistiche, incominciò la carriera come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e affermandosi successivamente come conduttore del telegiornale Rai.