Le criptovalute hanno avuto un vortice di un anno finora. Tra il raggiungimento di massimi da record e il crollo dopo pochi mesi, hanno vissuto montagne russe di alti e bassi.

Molte delle principali criptovalute, tra cui Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH) e Dogecoin (CRYPTO: DOGE), sono ancora in crisi. Negli ultimi due mesi, il prezzo di Bitcoin è sceso di quasi il 35%, Ethereum è sceso di quasi il 50% e Dogecoin è sceso di quasi il 60%.

Tuttavia, se stavi aspettando di investire, ora potrebbe essere un’opportunità di acquisto intelligente. Le flessioni del mercato possono essere una buona occasione per “comprare il calo” e investire quando i prezzi sono al minimo.

Tuttavia, non tutte le criptovalute sono uguali e alcune sono un investimento migliore di altre.

Ecco cosa devi sapere.

Bitcoin

Ha il maggior riconoscimento del nome, il che gli conferisce un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, ed è stato definito “oro digitale” perché è possibile creare una fornitura limitata di token. I suoi sostenitori credono che la scarsità aumenterà il valore di Bitcoin nel tempo.

Questo dà anche un vantaggio a Bitcoin, perché ottenere un’adozione diffusa sarà la chiave per sopravvivere a lungo termine.

Tuttavia, ci sono anche aspetti negativi di Bitcoin.

Ad esempio, è incredibilmente ad alta intensità energetica. Il processo di mining di Bitcoin utilizza più energia dell’intero paese austriaco, secondo i dati dell’Università di Cambridge, e questo ha molti investitori e regolatori preoccupati per l’impatto del Bitcoin sull’ambiente.

Se non trova un modo per diventare più efficiente dal punto di vista energetico, ciò potrebbe rappresentare una minaccia per il suo futuro. Si può investire facilmente attraverso piattaforme affidabili come https://bitalphaai.app/it/.

Ethereum

Ethereum è la seconda criptovaluta più popolare dietro Bitcoin e presenta anche vantaggi e svantaggi.

Il suo più grande vantaggio è la stessa blockchain di Ethereum. La blockchain consente agli sviluppatori di tutto il mondo di creare applicazioni sulla tecnologia, che crea utilità al di fuori della sola criptovaluta.

Ad esempio, i token non fungibili (NFT) e la finanza decentralizzata utilizzano entrambi la blockchain di Ethereum. Se queste applicazioni avranno successo, anche Ethereum ne trarrà vantaggio.

Tutte queste applicazioni possono anche richiedere l’uso di Ether, il token nativo di Ethereum. Quindi, se una qualsiasi delle soluzioni blockchain di Ethereum alla fine diventasse mainstream, Ether potrebbe diventare una forma dominante di criptovaluta.

Lo svantaggio di Ethereum è che il suo futuro è incerto. La tecnologia blockchain è ancora relativamente nuova e nessuno sa se alla fine diventerà ampiamente accettata o meno. I

Dogecoin

Dogecoin è diventato famoso all’inizio di quest’anno dopo aver ottenuto un seguito tra investitori al dettaglio e celebrità miliardarie come Elon Musk e Mark Cuban. Nonostante i suoi rendimenti da record, Dogecoin è di gran lunga la criptovaluta più rischiosa delle tre.

Affinché qualsiasi criptovaluta possa sopravvivere a lungo termine, deve avere uno scopo nel mondo reale. Dogecoin, tuttavia, non ha molto vantaggio competitivo nel settore.

La stragrande maggioranza dei commercianti attualmente non accetta Dogecoin come forma di pagamento e ci sono molte altre criptovalute con commissioni di transazione inferiori rispetto a Dogecoin.

Il motivo principale per cui il suo prezzo è esploso negli ultimi mesi è perché ha guadagnato un grande seguito di fan. Ma una volta che quegli investitori passeranno inevitabilmente a qualcosa di nuovo, il prezzo di Dogecoin crollerà.

Quale criptovaluta dovresti scegliere?

Innanzitutto, è importante considerare se le criptovalute sono l’investimento giusto per te. Indipendentemente dall’opzione scelta, la criptovaluta è un investimento altamente speculativo e rischioso. Nessuno può prevedere se alla fine diventerà mainstream o cadrà nel dimenticatoio, e quell’incertezza può essere pericolosa.

Se decidi di investire in criptovaluta, pensa a quanti rischi sei disposto a tollerare. In questo momento, Bitcoin potrebbe essere l’opzione “sicura” tra le tre, mentre Ethereum ha il potenziale per guadagni significativi, anche se è più rischioso. Dogecoin è il più rischioso e più simile al gioco d’azzardo che all’investimento.

Indipendentemente da quale scegli, assicurati di aver valutato attentamente le tue opzioni. La criptovaluta non va bene per tutti, ma facendo le tue ricerche puoi limitare il più possibile i tuoi rischi. (nota stampa)