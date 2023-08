Gargano. Procura di Foggia disporrà l’autopsia sul 17enne annegato a Marina di Lesina

La Procura di Foggia ha ordinato l’esecuzione di un’autopsia sul corpo del giovane di 17 anni che è annegato a Marina di Lesina. La tragedia è avvenuta ieri mentre il ragazzo si trovava in compagnia del padre e stava facendo il bagno in mare.

La vittima, un minorenne di nazionalità romena e residente a Foggia, è stata identificata in Marian Postalake.

Le autorità stanno considerando l’ipotesi di un possibile malore subito dal ragazzo come causa dell’incidente, motivo per cui verrà eseguita l’autopsia per determinare con precisione la causa del decesso.

L’annegamento è stato causato dalle condizioni del mare che, al momento dell’incidente, era particolarmente agitato con correnti e onde che hanno trasformato ciò che doveva essere un tranquillo pomeriggio in mare in una tragica situazione.

La tragedia è stata scoperta dal bagnino del lido Mirage, che ha prontamente reagito tuffandosi in acqua per salvare il padre del giovane. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati di alcuni bagnanti che si sono lanciati in acqua per cercare di aiutare, il corpo del ragazzo è stato portato via dalle onde.

Anche se i soccorritori hanno raggiunto il giovane e lo hanno portato sulla spiaggia, purtroppo era già deceduto. Nonostante il tempestivo intervento dei medici del servizio di emergenza 118, che sono arrivati con ambulanze e un elisoccorso, non è stato possibile rianimarlo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Guardia Costiera e la Guardia Ausiliaria, che hanno condotto ricerche nell’area interessata dal tragico episodio. Ci è voluta un’ora per recuperare il corpo del giovane dalla superficie dell’acqua. La notizia della morte del ragazzo ha causato un malore alla madre, appena informata dell’accaduto.

