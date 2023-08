Minacciarono Bassetti, chiesto rinvio a giudizio per 14 persone

La Procura della Repubblica di Genova ha presentato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 14 individui, accusati di commettere reati di atti persecutori in concorso, istigazione a delinquere e minacce aggravate nei confronti dell’infettivologo Matteo Bassetti.

In una nota emessa, Bassetti ha espresso la sua soddisfazione nel conoscere che, nella giornata precedente, è stato notificato al suo legale, Rachele Selvaggia De Stefanis, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare. Questa udienza è stata fissata per il prossimo 13 novembre e coinvolge le 14 persone che, durante gli ultimi mesi del 2021, lo avevano tormentato, minacciato e sottoposto ad atti persecutori attraverso il suo cellulare.

L’indagine ha preso avvio dalle numerose denunce querele presentate da Bassetti alla Procura, in seguito alla diffusione del suo numero di cellulare personale sul canale Telegram chiamato “Basta dittatura”, associato a posizioni anti-vaccino, nell’agosto di quell’anno.

Da quel momento in avanti, Bassetti è stato sommerso da un’ondata di messaggi, chiamate e comportamenti molesti. Questi eventi hanno portato all’accusa di atti persecutori in concorso e istigazione a delinquere. La richiesta di rinvio a giudizio sostiene che vari individui appartenenti al suddetto canale Telegram pubblicamente incitavano i membri del gruppo a contattare Bassetti tramite il suo numero privato, configurandosi così come autori di reati contro di lui.

Tali azioni sono state parte di un’operazione volta a colpire i rappresentanti istituzionali e i sostenitori delle misure governative legate alla situazione da Covid, in particolare la campagna vaccinale anti-Covid.

Bassetti stesso, che è considerato un simbolo a livello nazionale della campagna vaccinale anti-Covid, ha già annunciato in precedenza che perseguirà questa questione fino in fondo per ottenere giustizia. Egli sottolinea l’importanza di mantenere un limite invalicabile di rispetto per la dignità delle persone, indipendentemente da preferenze e ideologie personali.