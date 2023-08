Un sindaco per il paese più bello del mondo. No alla polverina bianca e all’abuso di alcool a Rignano Garganico.

Carissimi concittadini, Carissimi elettori,

in paese ci sono tanti giovani che non si ritrovano nell’attuale maggioranza amministrativa e che seppur appoggiandola alle ultime elezioni comunali non accettano di essere rappresentati da chi non va oltre il proprio ego. Come pure ci sono tanti elettori delusi da tutte e tre gli schieramenti oggi presenti in Consiglio Comunale.

Rignano Garganico ha bisogno di nuova linfa, ha bisogno di mettere in rete le migliori menti e le migliori anime.

Rignano Garganico ha bisogno di un sindaco che rappresenti tutti, vincitori e vinti, e che sappia dare risposte concrete ad una popolazione ormai anziana e bisognosa di assistenza e di supporto. Abbiamo 3 anni e mezzo per costruire un nuovo rappresentante del popolo, sempre che l’attuale maggioranza non imploda su sé stessa, visti gli attriti presenti al loro interno e ultimamente pure mal celati.

Le ultime elezioni sono state caratterizzate da frammentazioni volute che hanno messo in ginocchio Rignano e che l’hanno isolato ancor di più rispetto alla politica economica, sociale e culturale della Capitanata e della Puglia. Oggi non abbiamo rappresentanti politici che sappiano farsi rispettare nelle Istituzioni che contano.

Proviamo a toccare argomenti scottanti? Rignano Garganico, ad esempio, ha bisogno di dire basta all’uso smodato di polverina bianca e di alcolici, ha bisogno di fermarsi e di capire cosa sta accadendo a tanti ragazzi e adulti caduti nelle grinfie della dipendenza. Noi non vogliamo più girarci dall’altra parte, non vogliamo più far finta di nulla, non vogliamo essere più complici del degrado morale, sociale e comportamentale di una Rignano che non è mai scesa così in basso. Anche per questo facciamo appello a chi è nelle Istituzioni e rappresenta anche le forze dell’ordine di intervenire e di tentare la virata verso una direzione più consona per tutti. E’ difficile, ma proviamoci.

Dalla nostra prima uscita hanno provato a capire chi siamo, cosa facciamo, cosa vogliamo veramente. Ma questo al momento non è importante, diciamo solo che noi non bivacchiamo dalla mattina alla sera nei bar, al contrario lavoriamo, ci alziamo la mattina presto, produciamo, creiamo ricchezza ed idee per una Rignano Perbene che vuole risollevarsi e che non ha più voglia di guerre, di dinieghi, di secessioni e di repulisti politici.

Per gli anziani del nostro paese, per i giovani del nostro paese, per le famiglie del nostro paese e per i futuri – speriamo tanti – nascituri del nostro paese è arrivato il momento di unirci e di dire basta al nulla che ci governa, alla maggioranza e alle opposizioni, che sonnecchiano beate forse perché stanche e demotivate.

Avremo tempo per conoscerci meglio nelle prossime settimane, nel frattempo Buon Ferragosto a tutti!

Rignano Perbene