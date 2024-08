MANFREDONIA (FOGGIA) – E’ stata definita un “grande festa pugliese” quella in programma per il week end di ferragosto, con l’apertura straordinaria dei Musei, come disposto dalla Direzione regionale dei Musei nazionali di Puglia.

Da Manfredonia a Trani, da Bari a Egnazia, Andria con Castel del Monte, e poi giù fino a Copertino: il lungo fine settimana di Ferragosto offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Puglia, tutti aperti e accessibili secondo il consueto calendario e piano tariffario. Si sottolinea che quella del 15 agosto non è apertura gratuita.

«Quelli in arrivo saranno giorni di festa della cultura pugliese – commenta il delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, arch. Francesco Longobardi –

Oltre al mare, ad attendere il pubblico ci sono i luoghi d’arte: Musei, Castelli e Parchi capaci di raccontare le meraviglie architettoniche e archeologiche della nostra regione e i suoi tanti volti; un’altra importante dimostrazione della forza e della ricchezza dell’offerta turistica meridionale».

Gli orari di apertura al pubblico, da giovedì 15 a domenica 18 agosto 2024, sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Ministero della Cultura https://cultura.gov.it/evento/ferragosto-al-museo-2024

Questura di Andria, avanti con la rieducazione di stalker e maltrattanti