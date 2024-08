Incidente stradale a Manfredonia in via Barletta: scooterista in ospedale

Manfredonia – Nella giornata odierna, intorno alle ore 11, si è verificato un incidente stradale in via Barletta che ha coinvolto un’automobile e uno scooter. Il sinistro ha destato preoccupazione per le condizioni del conducente dello scooter, che è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale dall’ambulanza giunta tempestivamente sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto a causa di una collisione tra i due veicoli, anche se le dinamiche esatte sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti anche i vigili urbani per gestire la viabilità e avviare le indagini necessarie a chiarire la responsabilità del sinistro.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti a causa dell’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, ma è stato comunque gestito in modo tale da evitare disagi eccessivi agli automobilisti di passaggio.

Le condizioni del conducente dello scooter, trasportato in ambulanza, non sono ancora state rese note, ma i sanitari hanno agito con la massima rapidità per garantire un intervento tempestivo e adeguato. La prognosi resta al momento riservata, in attesa di ulteriori aggiornamenti dal personale medico che lo ha preso in cura.

Le forze dell’ordine stanno attualmente raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo dell’incidente, al fine di ricostruire con precisione quanto accaduto. Sarà essenziale determinare se ci siano state infrazioni al codice della strada.