MANFREDONIA (FOGGIA) – “Appena un mese fa, ho preso l’impegno di restituire dignità e funzionalità ad un’arteria fondamentale per il nostro territorio: la Strada Provinciale 80.

Si tratta di una strada ricadente nell’area di Borgo Mezzanone che, troppo a lungo, ha rappresentato un ostacolo per le nostre industrie, per i mezzi pesanti, per gli agricoltori e per i nostri cittadini che ogni giorno transitano in questa zona.

In seguito ad un sopralluogo con il Presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti abbiamo appurato quanto risultasse critica la situazione: buche, avvallamenti e un manto stradale in condizioni disastrose hanno reso impossibile il transito e, di conseguenza, hanno compromesso non solo la sicurezza, ma anche il nostro sviluppo economico.

Ma oggi, grazie all’impegno e alla collaborazione con l’amministrazione provinciale e in particolare con il Presidente Giuseppe Nobiletti, siamo finalmente sulla strada giusta.

I lavori di rifacimento della SP 80 sono già cominciati, e posso assicurarvi che stanno procedendo secondo le tempistiche previste”.

Lo riporta Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia.