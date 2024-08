SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – “La violenza, sempre, é sintomo di un fallimento. Se é connotata da discriminazione di qualsiasi natura allora é ancora più preoccupante.

Solidarietà assoluta a Michel Savino”. Lo scrive sui social l’ex sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti.

Aggressione omofoba a San Giovanni Rotondo. Il fatto è successo nella notte tra il 10 e l’11 agosto, in corso Umberto I, in pieno centro cittadino.

L’aggressione è avvenuta in strada, ai danni di Michel Savino. A denunciare l’accaduto è l’associazione associazione “Koll.Era”, che ha organizzato, per il 16 agosto, un presidio di solidarietà e sensibilizzazione contro la violenza omotransfobica, dalle 20 in piazza dei Martiri.

“Quello che Michel in primis ha vissuto, per l’ennesima volta, è solo uno dei tanti fenomeni di violenza sistemica e strutturata, volontaria, intollerante, lucida e disumana che cresce nel nostro Paese, alimentato da politiche nazionali che soffiano sul fuoco della discriminazione e della paura”, denunciano.

“Gli episodi incontrollati di violenza omolesbobitransfobica sono all’ordine del giorno.

Ci vengono raccontati e narrati come mera goliardia giovanile, liti tra ragazzini: il risultato è che viene sollevato il sistema tutto dalla responsabilità civile che orbita attorno a queste dinamiche. La violenza omolesbobitransfobica è squadrismo, è omofobia.

È decidere come, dove, quando e se puoi essere chi sei”.

“Non saremo mai complici né resteremo in silenzio facendo spallucce, abbiamo bisogno di reti sicure, prese di posizione decise, pretendiamo spazi permanenti per poterci salvare”, continuano.

“Immaginate cosa possa voler dire essere un uomo gay e vivere in un paese di provincia del meridione, resisterci e non decidere di andare via.

E dopo anni ritrovarsi nuovamente ad avere paura, ad essere brutalmente aggredito e ridotto in quelle condizioni”.