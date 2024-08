San Giovanni Rotondo – Un episodio di violenza omolesbobitransfobica, avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 agosto nel centro di San Giovanni Rotondo, ha scosso profondamente la comunità locale. Michel, un giovane gay residente nella città, è stato brutalmente aggredito in una zona centralissima e frequentata, diventando l’ennesima vittima di un’aggressione motivata dall’odio verso l’orientamento sessuale.

L’associazione transfemminista Koll.Era, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti delle persone LGBTQIA+, ha reagito con forza a questo evento, organizzando un presidio di solidarietà e sensibilizzazione, che si terrà il 16 agosto alle ore 20 in Piazza dei Martiri. L’iniziativa è volta a sostenere Michel e tutte le persone vittime di violenze simili, oltre che a sensibilizzare la cittadinanza su una problematica che si fa sempre più pressante.

Nel comunicato diffuso dall’associazione, si evidenzia come l’aggressione a Michel non sia un caso isolato, ma l’ennesima manifestazione di una violenza sistemica e strutturata, alimentata da un clima politico e sociale che soffia sul fuoco della discriminazione e della paura. “Il governo è complice e mandante”, sottolineano le attiviste di Koll.Era, denunciando un sistema che, secondo loro, non solo non protegge le persone LGBTQIA+, ma contribuisce attivamente alla diffusione di un clima di odio e intolleranza.

La violenza contro Michel viene descritta come un atto di squadrismo, un’espressione di omofobia che mira a limitare la libertà delle persone di essere chi sono, decidendo arbitrariamente come, dove e quando possano esprimere la propria identità. In una città come San Giovanni Rotondo, che durante l’estate vede un aumento della popolazione grazie al turismo, l’episodio è ancora più preoccupante, dimostrando che neppure in luoghi apparentemente sicuri si può essere immuni da tali attacchi.

“Ci ribolle il sangue nelle vene nel dover vivere tutte assieme l’ennesimo episodio traumatico”, afferma il comunicato di Koll.Era. Le attiviste si sentono abbandonate dalle istituzioni, umiliate e non tutelate, costrette a vivere nella paura anche nelle loro stesse case. Questa sensazione di insicurezza è amplificata dal fatto che, in molte parti del Sud Italia, essere una persona LGBTQIA+ significa ancora dover affrontare una società spesso chiusa e conservatrice, dove dichiarare la propria identità può comportare seri rischi per l’incolumità personale.

L’associazione Koll.Era, nella sua dichiarazione, esprime incondizionata solidarietà a Michel, affermando che se lo Stato non protegge, saranno le “sorelle” della comunità a farlo. L’invito al sit-in è rivolto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di fare massa critica, non lasciarsi intimidire e continuare a lottare per un futuro in cui nessuno debba più temere per la propria vita a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

Il sit-in sarà un’occasione per denunciare con forza questo ed ogni altro singolo episodio di violenza omolesbobitransfobica. Le attiviste invitano tutte le persone sensibili a queste tematiche a partecipare e a portare con sé amici e conoscenti, sottolineando l’importanza di rispettare gli spazi e chi li attraversa.

La sede dell’associazione, situata in via Spartaco 25, è stata indicata come un luogo sicuro, a disposizione di tutte le persone che necessitano di supporto, inclusione e aggregazione. Si tratta di uno spazio informale dove chiunque viva nella paura può trovare accoglienza e sostegno, lontano dai pregiudizi e dalla violenza.

In un Paese in cui gli episodi di violenza omolesbobitransfobica sono ancora troppo frequenti e spesso minimizzati come semplici liti tra ragazzi, l’iniziativa di Koll.Era assume un significato ancora più importante. Le attiviste lanciano un messaggio chiaro: la risposta a queste aggressioni deve essere collettiva, politica e intersezionale. Solo così sarà possibile costruire una società più giusta e inclusiva, dove ogni individuo possa vivere liberamente senza temere per la propria vita o la propria dignità.

La comunità LGBTQIA+ di San Giovanni Rotondo e dell’intera provincia di Foggia si unisce in un abbraccio solidale a Michel e a tutte le vittime di violenza omolesbobitransfobica, promettendo di non abbassare mai la guardia e di continuare a lottare per un futuro migliore.