SAN SEVERO (FOGGIA) – Negli ultimi giorni si è verificata una interruzione dell’erogazione dell’acqua nel cimitero cittadino di via Zannotti.

Rubinetti chiusi ed a secco, utenti impossibilitati a prelevare acqua per la pulizia dei loculi e soprattutto per innaffiare i fiori posti a devozione dei propri defunti.

“Ci siamo allertati immediatamente – dichiarano il Sindaco Lidya Colangelo, l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici e Cimitero Amerigo Sponcichetti e l’Assessore con delega alle Manutenzioni Gigi Marino – con l’Acquedotto Pugliese per la risoluzione della problematica.

Vi erano, dopo i controlli effettuati, due valvole intasate che impedivano l’erogazione dell’acqua, che sono state sostituite.

Ulteriori controlli e verifiche hanno fatto emergere perdite consistenti di acqua lungo le tubazioni interne al cimitero, quantificabili in circa 16mila litri.

Occorre precisare a questo proposito che l’impianto idrico, a servizio del cimitero, è tenuto volutamente in condizioni di erogazione ridotta o completamente chiuso, proprio per evitare lo spreco dei 16000 litri di acqua potabile, in un momento così particolare di emergenza idrica.

Purtroppo, a causa della mancanza di personale per il periodo di ferie, la ditta dotata della strumentazione per l’individuazione della perdita potrà eseguire l’intervento di ripristino solo nei prossimi giorni.

Ai nostri concittadini chiediamo un po’ di pazienza: presto la problematica sarà risolta e tornerà l’erogazione di acqua dai rubinetti del cimitero “.