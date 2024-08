Questa mattina, a Marzocca, una frazione del comune di Senigallia (Ancona), si è verificato un tragico incidente lungo la statale 16. Due ciclisti, un ragazzo e una ragazza tra i 30 e i 40 anni, sono stati investiti da un’automobile, una Opel Corsa, all’altezza del quartiere Ciarnin, vicino a un distributore di metano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12, e l’impatto è stato così violento che i due ciclisti sono morti sul colpo. Nonostante l’intervento del 118, non c’è stato nulla da fare per salvarli.

L’automobilista coinvolto nell’incidente, un neopatentato, avrebbe invaso la corsia opposta mentre procedeva in direzione nord, travolgendo frontalmente i ciclisti che viaggiavano in direzione sud. Successivamente, l’auto ha colpito altre vetture, tra cui una Peugeot e un’altra macchina con a bordo un minore, trasportato all’ospedale di Senigallia per controlli. Anche il conducente e il passeggero della Opel sono stati portati al nosocomio.

Le vittime non avevano documenti con sé, rendendo difficile la loro immediata identificazione. Gli inquirenti sono riusciti a recuperare un cellulare e il GPS di una delle biciclette, un modello in carbonio acquistato in un negozio specializzato a Pianello di Ostra (Ancona). La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi da parte della polizia stradale.

Lo riporta fanpage.