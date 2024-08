SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – Tragico incidente stradale a San Nicandro Garganico: nel tardo pomeriggio di oggi, un ragazzo di 13 anni è morto nel violento impatto tra il suo scooter e una Alfa Romeo Mio.

L’incidente è avvenuto in via San Cristoforo, in pieno centro abitato.

Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del minore, classe 2011.

Ferito e sotto shock il conducente della vettura.

La strada al momento è bloccata: i carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro.