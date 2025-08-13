ASL Foggia e CCM: tavolo operativo per semplificare le prenotazioni sanitarie

FOGGIA – Si è svolta presso la sede della Direzione Generale dell’ASL Foggia una riunione dedicata a rendere più rapide, semplici e comode le prenotazioni delle prestazioni sanitarie, affrontando le criticità segnalate dagli utenti. L’incontro, convocato dal Direttore Generale Antonio Nigri, ha visto la partecipazione di Walter Mancini, Presidente del Comitato Consultivo Misto (CCM) – organismo che rappresenta 17 associazioni di volontariato attive nel miglioramento della qualità dei servizi sanitari –, di Angelo Tomaro, amministratore unico di Sanitaservice, e di Antonella La Torre, referente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e del CCM.

Durante il confronto è stato ribadito l’impegno congiunto per rendere più efficienti i canali di accesso al Centro Unico di Prenotazione (CUP), anche alla luce dell’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in corso di sviluppo dalla Regione Puglia. L’obiettivo è ridurre le code agli sportelli e i tempi di attesa telefonica, migliorando l’esperienza degli utenti.

Attualmente, le prenotazioni possono essere effettuate:

Agli sportelli CUP

Telefonicamente , chiamando i numeri 800466222 (rete fissa) o 0881 316820 (rete mobile), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12

, chiamando i numeri 800466222 (rete fissa) o 0881 316820 (rete mobile), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12 Online , tramite il sito ASL Foggia o l’App Puglia Salute Regionale

, tramite il sito ASL Foggia o l’App Puglia Salute Regionale In farmacia o inviando una mail all’indirizzo prenota@aslfg.it

Il tavolo operativo tornerà a riunirsi a settembre per aggiornare i dati relativi alle prenotazioni e monitorare i progressi nell’ottimizzazione dei servizi.

Il presidente del CCM, Walter Mancini, ha sottolineato: “Il confronto continuo tra cittadini, associazioni e ASL è fondamentale per individuare soluzioni concrete e rendere più efficiente l’accesso alle prestazioni sanitarie.”