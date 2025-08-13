Edizione n° 5792

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Disinfestazione straordinaria saltata: botta e risposta tra GIMAR e ASE S.p.A.
12 Agosto 2025 - ore  12:16

CALEMBOUR

CRONACA // Caso Chiara Poggi, la Procura: il Dna trovato in bocca era di un altro cadavere
12 Agosto 2025 - ore  12:40

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // ASL Foggia e CCM: tavolo operativo per semplificare le prenotazioni sanitarie

SANITA' ASL Foggia e CCM: tavolo operativo per semplificare le prenotazioni sanitarie

Ridurre tempi di attesa e migliorare l’accesso ai servizi per i cittadini

ASL Foggia e CCM: tavolo operativo per semplificare le prenotazioni sanitarie

ASL Foggia e CCM: tavolo operativo per semplificare le prenotazioni sanitarie

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Si è svolta presso la sede della Direzione Generale dell’ASL Foggia una riunione dedicata a rendere più rapide, semplici e comode le prenotazioni delle prestazioni sanitarie, affrontando le criticità segnalate dagli utenti. L’incontro, convocato dal Direttore Generale Antonio Nigri, ha visto la partecipazione di Walter Mancini, Presidente del Comitato Consultivo Misto (CCM) – organismo che rappresenta 17 associazioni di volontariato attive nel miglioramento della qualità dei servizi sanitari –, di Angelo Tomaro, amministratore unico di Sanitaservice, e di Antonella La Torre, referente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e del CCM.

Durante il confronto è stato ribadito l’impegno congiunto per rendere più efficienti i canali di accesso al Centro Unico di Prenotazione (CUP), anche alla luce dell’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in corso di sviluppo dalla Regione Puglia. L’obiettivo è ridurre le code agli sportelli e i tempi di attesa telefonica, migliorando l’esperienza degli utenti.

Attualmente, le prenotazioni possono essere effettuate:

  • Agli sportelli CUP
  • Telefonicamente, chiamando i numeri 800466222 (rete fissa) o 0881 316820 (rete mobile), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12
  • Online, tramite il sito ASL Foggia o l’App Puglia Salute Regionale
  • In farmacia o inviando una mail all’indirizzo prenota@aslfg.it

Il tavolo operativo tornerà a riunirsi a settembre per aggiornare i dati relativi alle prenotazioni e monitorare i progressi nell’ottimizzazione dei servizi.

Il presidente del CCM, Walter Mancini, ha sottolineato: “Il confronto continuo tra cittadini, associazioni e ASL è fondamentale per individuare soluzioni concrete e rendere più efficiente l’accesso alle prestazioni sanitarie.”

ASL Foggia e CCM: tavolo operativo per semplificare le prenotazioni sanitarie
ASL Foggia e CCM: tavolo operativo per semplificare le prenotazioni sanitarie

1 commenti su "ASL Foggia e CCM: tavolo operativo per semplificare le prenotazioni sanitarie"

  1. Caro dottor Nigri, Lei deve organizzare un solo tavolo: discutere dell’ ospedale San Camillo.
    Lei, insieme all’ inconcludente onorevole Emiliano ( che pensa solo alla sanità barese) dovete impegnarvi nel dare a Manfredonia un’ ospedale decente con tutti i vari reparti essenziali.
    Lo so che Lei, dottore Nigri, pensa soltanto al RIUNITI DI FOGGIA, però, credo che la salute è fondamentale per ognuno di noi.
    Abbia il buon senso di verificare bene la situazione di Manfredonia, eliminate in voi l’ipocrisia che vi rende ciechi verso altre città.
    Buona vita a tutti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.