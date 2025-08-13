Edizione n° 5792

BALLON D'ESSAI

13 Agosto 2025 - ore  17:55

CALEMBOUR

13 Agosto 2025 - ore  19:08

Home // 5 Reali Siti // Cena nel Borgo: 300 persone in Via D'Aoia. La Sindaca La Torre: "Una seconda edizione che cresce"

LA TORRE Cena nel Borgo: 300 persone in Via D’Aoia. La Sindaca La Torre: “Una seconda edizione che cresce”

"Ci auguriamo possa ispirare tutto il territorio”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
5 Reali Siti // Cronaca //

Ordona. La sera di lunedì 11 agosto, Via D’Aoia si è trasformata in un grande salotto a cielo aperto.

Una tavolata lunga 100 metri ha attraversato il cuore del borgo di Ordona, accogliendo oltre 300 persone tra profumi di piatti tipici, calici alzati e musica che accompagnava il ritmo delle chiacchiere.

Un inno alla convivialità, dove tradizione e comunità si sono incontrate sotto le stelle.

Un risultato che segna la crescita di un’idea nata solo un anno fa e che, in questa seconda edizione, ha già raddoppiato la sua forza.

Nel suo intervento, la sindaca Adalgisa La Torre, anche presidente dell’Unione dei 5 Reali Siti, ha raccontato così l’emozione della serata: “Questa seconda edizione della Cena nel Borgo è cresciuta tantissimo rispetto allo scorso anno, e questo ci riempie di orgoglio. Desidero ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questa serata, dagli organizzatori ai collaboratori, dagli artisti agli operatori impegnati nella logistica, comunicazione e nella sicurezza. È grazie al lavoro di squadra che manifestazioni come questa diventano possibili. Ci aspettiamo che questa iniziativa possa crescere ancora, perché la strada è quella giusta”.

La sindaca, in qualità di presidente dell’Unione dei 5 Reali Siti, ha poi lanciato un auspicio:

“Il successo di questa manifestazione ci incoraggia ad aprirci a progetti ancora più ambiziosi: mi auguro che già dal prossimo anno anche gli altri Comuni dell’Unione possano proporre in sinergia eventi che coniughino le peculiarità enogastronomiche e socio-economiche del territorio, così da offrire insieme una proposta turistica ed esperienziale unica e diversificata. È valorizzando ciò che abbiamo, e unendo le forze, che possiamo crescere e distinguerci”.

L’evento, che si conferma come appuntamento simbolo dell’estate locale, ha dimostrato come la tradizione possa diventare un potente strumento di promozione turistica e di coesione sociale.

Lascia un commento

