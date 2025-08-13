Cinghiali in piena città: branco avvistato a San Nicandro Garganico, cresce la preoccupazione

SAN NICANDRO GARGANICO – Un branco di cinghiali è stato avvistato la scorsa notte mentre si aggirava tra le abitazioni nella periferia cittadina. La scena, ripresa in un video poi condiviso sui social, ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando preoccupazione tra i residenti. Non si tratta di un episodio isolato: nella cittadina garganica, come in altre aree del Gargano, la presenza di ungulati selvatici nei centri abitati e lungo le strade è ormai sempre più frequente.

Diversi, infatti, sono gli incidenti stradali registrati negli ultimi anni a causa dell’attraversamento improvviso di cinghiali, soprattutto nelle ore notturne. A rilanciare l’allarme è la senatrice di Fratelli d’Italia, Annamaria Fallucchi, che chiama in causa il Parco Nazionale del Gargano e il suo nuovo commissario, Raffaele Di Mauro: «Urge un tavolo tecnico – afferma –. La situazione è purtroppo fuori controllo».

Il tema della gestione della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, torna dunque al centro del dibattito pubblico. Le istituzioni locali e gli enti preposti saranno chiamati a individuare soluzioni concrete per tutelare la sicurezza di cittadini e automobilisti, senza trascurare l’equilibrio ambientale del territorio.