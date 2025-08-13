Coppa Italia, designato l’arbitro di Audace Cerignola–Hellas Verona: sarà Luca Massimi

CERIGNOLA – Sarà Luca Massimi, della sezione AIA di Termoli, a dirigere il match Audace Cerignola–Hellas Verona, in programma lunedì 18 agosto alle ore 18:00 allo stadio “Monterisi”, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Il direttore di gara molisano, 35 anni, vanta un curriculum di alto profilo: 285 partite arbitrate in carriera, con 1008 ammonizioni, 34 doppi gialli, 47 espulsioni e 78 calci di rigore fischiati. La sua esperienza comprende 37 direzioni in Serie A e 71 in Serie B, oltre a numerosi incontri in Serie C, nei campionati dilettantistici e nei tornei giovanili nazionali.

Ad assisterlo ci saranno Stefano Galimberti di Seregno e Mattia Regattieri di Finale Emilia, mentre il quarto ufficiale sarà Ivano Pezzuto. Alla postazione VAR è stato designato Luigi Nasca di Bari, con Stefano Del Giovane di Albano Laziale in qualità di assistente VAR.

Il fischio d’inizio è atteso alle 18:00, con l’Audace Cerignola pronta a misurarsi contro una formazione di Serie A in una sfida che promette spettacolo e intensità.