“Don Pasquale” incanta Manfredonia: grande opera lirica e solidarietà per l’Ant

MANFREDONIA – Una serata di grande musica e cultura, resa ancora più preziosa dal fine benefico. Domenica 10 agosto, nell’anfiteatro del porto turistico Marina del Gargano, il pubblico manfredoniano ha potuto assistere – per la prima volta – alla rappresentazione integrale di un’opera lirica: il “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti. L’evento, inserito nel cartellone delle manifestazioni estive 2025, ha portato in scena un’orchestra dal vivo di oltre 20 elementi, diretta dal maestro concertatore Gaetano Rizzitelli Bochicchio, e il coro dell’Avigliano Opera Festival, guidato dal maestro Davide Dellisanti, con la regia di Michele Pelikan.

Protagonisti del cast il basso Andrea Carcassi, il baritono Alex Suciu, la soprano Giulia Privitera e il tenore Banggeli He, che hanno saputo dare vita – con straordinaria professionalità – alla brillante trama dell’opera buffa in tre atti, una delle più complesse e amate del repertorio donizettiano. Voci, musica dal vivo e scenografie hanno trasportato gli spettatori nell’atmosfera originale della lirica ottocentesca, con un apprezzato equilibrio tra qualità vocale e capacità interpretativa.

La serata ha avuto anche una forte valenza solidale: il biglietto, proposto al prezzo simbolico di 10 euro, ha permesso di devolvere l’intero ricavato alla Delegazione Ant di Manfredonia, impegnata nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’Avigliano Opera Festival, con il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione del Gruppo Gelsomino, che ha messo a disposizione l’anfiteatro. Un’operazione culturale e organizzativa di rilievo, che ha riportato in città la magia dell’opera lirica nella sua interezza, dopo anni in cui il pubblico locale aveva potuto godere solo di singole arie e recital.

Il successo della serata ha riacceso il dibattito sull’importanza di riportare stabilmente la lirica a Manfredonia, patrimonio artistico che incarna la creatività italiana e che, come sottolineato dagli organizzatori, «non può mancare in una città che voglia definirsi davvero tale».