La

giunge al giorno 1.267. Per la prima volta “due F-35 italiani decollano in Estonia” per rispondere a “velivoli russi nell’ambito della missione del pattugliamento aereo della Nato”. Lo fa sapere il Comando aereo dell’Alleanza Atlantica. Si avvicina intanto il

, che sarà in una base militare nei pressi di

, in Alaska. L’

secondo il ministero degli Esteri di Mosca, sta cercando di “sabotare” gli sforzi di pace della Russia e degli Usa. Lo stesso ministero valuta che siano “insignificanti” le consultazioni odierne di

con i leader europei. Secondo il segretario di Stato americano, Marco Rubio, “l’incontro in Alaska non rappresenta una vittoria per il

e non dovrebbe essere visto come una concessione alla Russia”. Per il premier ungherese

, “la Russia ha vinto la guerra e l’Occidente deve riconoscerlo”.