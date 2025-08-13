Edizione n° 5792

Home // Cronaca // Due F-35 italiani di base in Estonia intercettano jet russi

MOSCA Due F-35 italiani di base in Estonia intercettano jet russi

Mosca: "L'Ue cerca di sabotare i nostri sforzi per la pace"

Fonte: difesa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
Cronaca // Focus //
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.267. Per la prima volta “due F-35 italiani decollano in Estonia” per rispondere a “velivoli russi nell’ambito della missione del pattugliamento aereo della Nato”. Lo fa sapere il Comando aereo dell’Alleanza Atlantica. Si avvicina intanto il faccia a faccia fra Donald Trump e Vladimir Putin, che sarà in una base militare nei pressi di Anchorage, in Alaska. L’Unione europea, secondo il ministero degli Esteri di Mosca, sta cercando di “sabotare” gli sforzi di pace della Russia e degli Usa. Lo stesso ministero valuta che siano “insignificanti” le consultazioni odierne di Volodymyr Zelensky con i leader europei. Secondo il segretario di Stato americano, Marco Rubio, “l’incontro in Alaska non rappresenta una vittoria per il Cremlino e non dovrebbe essere visto come una concessione alla Russia”. Per il premier ungherese Viktor Orban, “la Russia ha vinto la guerra e l’Occidente deve riconoscerlo”.
Lo riporta il tgcom24.com.

1 commenti su "Due F-35 italiani di base in Estonia intercettano jet russi"

  1. Adesso tutti parlano di guerra… ma non fu decretato che non trattavasi di guerra ma di “operazione speciale”…
    Mi sa tanto che alcuni pensavano di fare la guerra come i bambini la fanno con armi finte… e con dichiarazioni pusillanime.

Lascia un commento

Nessun campo trovato.