Home // Foggia // Ferragosto a Foggia: Serena Brancale in concerto in Piazza Cavour, stanziati 93.500 euro

BRANCALE Ferragosto a Foggia: Serena Brancale in concerto in Piazza Cavour, stanziati 93.500 euro

Non solo spettacolo: l’evento sarà organizzato nel pieno rispetto delle normative in materia di Safety & Security

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
Foggia // Lifestyle //

Ferragosto 2025 si accende di musica e spettacolo a Foggia. La città si prepara ad accogliere il live di Serena Brancale, una delle voci più raffinate del panorama jazz-pop italiano, che si esibirà il 15 agosto in Piazza Cavour, in occasione della festa patronale. Un evento attesissimo, che rappresenta il fulcro della rassegna estiva “Foggia Estate 2025”.

Con una determinazione dirigenziale approvata il 1° luglio 2025, il Comune di Foggia ha ufficializzato l’affidamento diretto alla ditta GR SHOW s.r.l. di Antonio Vannella per l’organizzazione dello spettacolo, per un importo complessivo di 93.500 euro, IVA compresa. L’affidamento è stato disposto in base all’articolo 50, comma 1, lettera b), del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che consente l’affidamento diretto per importi inferiori alla soglia comunitaria.

Una produzione di alto livello per il cuore della città
Il concerto della Brancale, della durata minima garantita di 100 minuti, sarà il cuore pulsante di una serata che promette emozioni e spettacolo. L’allestimento prevede un palco di 12 metri per 10, impianti audio e luci di alta qualità, ledwall e tutte le tecnologie necessarie per garantire un’esperienza unica, il tutto rispettando gli standard richiesti dall’artista e adattati alla storica cornice di Piazza Cavour.

Nel pacchetto sono inclusi il cachet dell’artista, il backline per i musicisti, i trasferimenti, il catering per l’intero staff, nonché i camerini e l’accoglienza per i performer. Dopo il concerto, è previsto un dj set con vocalist e corpo di ballo per proseguire la festa nel cuore della notte foggiana.

