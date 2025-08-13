Edizione n° 5792

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Zapponeta brinda al successo di VINcanto d’Estate 2025. Una notte di gusto e magia sul lungomare (F – VIDEO)
13 Agosto 2025 - ore  17:55

CALEMBOUR

MARGHERITA // Emergenza idrica: i sindaci di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia chiedono lo stato di calamità naturale
13 Agosto 2025 - ore  19:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // La Notte Bianca di Vieste torna il 3 settembre: più grande, più ricca, più coinvolgente

VIESTE La Notte Bianca di Vieste torna il 3 settembre: più grande, più ricca, più coinvolgente

Dopo il successo travolgente dello scorso anno, il Comune di Vieste – sotto la guida dell’Assessorato ai Grandi Eventi e in collaborazione con l’associazione Le Vie dello Shopping – è pronto a riportare in città la magia della Notte Bianca di Vieste.

La Notte Bianca di Vieste torna il 3 settembre: più grande, più ricca, più coinvolgente

La Notte Bianca di Vieste torna il 3 settembre: più grande, più ricca, più coinvolgente

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Dopo il successo travolgente dello scorso anno, il Comune di Vieste – sotto la guida dell’Assessorato ai Grandi Eventi e in collaborazione con l’associazione Le Vie dello Shopping – è pronto a riportare in città la magia della Notte Bianca di Vieste.

Se nell’agosto 2024, migliaia di persone hanno riempito le vie del centro fino a notte fonda, tra negozi aperti, sconti speciali, musica e spettacoli, quest’anno la sfida è superare quell’energia con un’edizione ancora più ricca e capace di coinvolgere ogni angolo della città.

Il 3 settembre 2025, a partire dalle ore 19.00, Vieste si trasformerà in un palcoscenico diffuso:
band musicali, artisti di strada fissi e itineranti animeranno Viale XXIV Maggio, Corso Fazzini, Via Madonna della Libera, il Centro Storico, la Villa Comunale, Via Giovanni XXIII, Via Veneto, Via Santa Maria di Merino e Corso Cesare Battisti.

Novità assoluta di questa edizione sarà il coinvolgimento del centro storico e la creazione di un Villaggio Comics a Marina Piccola, dove fumetti, giochi e cosplay incontreranno il pubblico di tutte le età. Non mancherà un villaggio per bambini nella Villa Comunale e, a partire dalle ore 01.15, il grande concerto finale che chiuderà la festa.

Come sottolinea l’Assessore Paglialonga: “La Notte Bianca del 3 settembre nasce con l’obiettivo di creare un fitto movimento economico e sociale tra le vie della nostra città. Vogliamo dare nuova energia al centro, incentivando i nostri ospiti e i visitatori dalle città vicine a vivere una serata speciale tra musica, spettacoli e intrattenimento diffuso. Questa sarà la seconda edizione, dopo una prima esperienza fantastica e super partecipata che ha riempito le strade di energia e sorrisi. Quest’anno porteremo importanti novità: il coinvolgimento del centro storico e un villaggio comics dedicato al mondo nerd. Sarà una Notte Bianca capace di accontentare tutte le fasce d’età e i pubblici più diversi… praticamente accontenterà tutti. Per il concerto finale a breve ci saranno aggiornamenti importanti.”

Con la Notte Bianca di Vieste, la città conferma la sua vocazione a essere non solo meta turistica, ma anche laboratorio di eventi che uniscono cultura, intrattenimento e valorizzazione del tessuto economico locale.

Il 3 settembre sarà un’occasione per ritrovarsi, vivere insieme la bellezza di Vieste e lasciarsi trasportare da una notte che promette emozioni fino all’alba.

 

 

Dopo il successo travolgente dello scorso anno, il Comune di Vieste – sotto la guida dell’Assessorato ai Grandi Eventi e in collaborazione con l’associazione Le Vie dello Shopping – è pronto a riportare in città la magia della Notte Bianca di Vieste.

Se nell’agosto 2024, migliaia di persone hanno riempito le vie del centro fino a notte fonda, tra negozi aperti, sconti speciali, musica e spettacoli, quest’anno la sfida è superare quell’energia con un’edizione ancora più ricca e capace di coinvolgere ogni angolo della città.

 

Il 3 settembre 2025, a partire dalle ore 19.00, Vieste si trasformerà in un palcoscenico diffuso:
band musicali, artisti di strada fissi e itineranti animeranno Viale XXIV Maggio, Corso Fazzini, Via Madonna della Libera, il Centro Storico, la Villa Comunale, Via Giovanni XXIII, Via Veneto, Via Santa Maria di Merino e Corso Cesare Battisti.

Novità assoluta di questa edizione sarà il coinvolgimento del centro storico e la creazione di un Villaggio Comics a Marina Piccola, dove fumetti, giochi e cosplay incontreranno il pubblico di tutte le età. Non mancherà un villaggio per bambini nella Villa Comunale e, a partire dalle ore 01.15, il grande concerto finale che chiuderà la festa.

 

Come sottolinea l’Assessore Paglialonga:“La Notte Bianca del 3 settembre nasce con l’obiettivo di creare un fitto movimento economico e sociale tra le vie della nostra città. Vogliamo dare nuova energia al centro, incentivando i nostri ospiti e i visitatori dalle città vicine a vivere una serata speciale tra musica, spettacoli e intrattenimento diffuso. Questa sarà la seconda edizione, dopo una prima esperienza fantastica e super partecipata che ha riempito le strade di energia e sorrisi. Quest’anno porteremo importanti novità: il coinvolgimento del centro storico e un villaggio comics dedicato al mondo nerd. Sarà una Notte Bianca capace di accontentare tutte le fasce d’età e i pubblici più diversi… praticamente accontenterà tutti. Per il concerto finale a breve ci saranno aggiornamenti importanti.”

 

Con la Notte Bianca di Vieste, la città conferma la sua vocazione a essere non solo meta turistica, ma anche laboratorio di eventi che uniscono cultura, intrattenimento e valorizzazione del tessuto economico locale.

Il 3 settembre sarà un’occasione per ritrovarsi, vivere insieme la bellezza di Vieste e lasciarsi trasportare da una notte che promette emozioni fino all’alba.

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.