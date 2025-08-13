La Notte Bianca di Vieste torna il 3 settembre: più grande, più ricca, più coinvolgente

Dopo il successo travolgente dello scorso anno, il Comune di Vieste – sotto la guida dell’Assessorato ai Grandi Eventi e in collaborazione con l’associazione Le Vie dello Shopping – è pronto a riportare in città la magia della Notte Bianca di Vieste.

Se nell’agosto 2024, migliaia di persone hanno riempito le vie del centro fino a notte fonda, tra negozi aperti, sconti speciali, musica e spettacoli, quest’anno la sfida è superare quell’energia con un’edizione ancora più ricca e capace di coinvolgere ogni angolo della città.

Il 3 settembre 2025, a partire dalle ore 19.00, Vieste si trasformerà in un palcoscenico diffuso:

band musicali, artisti di strada fissi e itineranti animeranno Viale XXIV Maggio, Corso Fazzini, Via Madonna della Libera, il Centro Storico, la Villa Comunale, Via Giovanni XXIII, Via Veneto, Via Santa Maria di Merino e Corso Cesare Battisti.

Novità assoluta di questa edizione sarà il coinvolgimento del centro storico e la creazione di un Villaggio Comics a Marina Piccola, dove fumetti, giochi e cosplay incontreranno il pubblico di tutte le età. Non mancherà un villaggio per bambini nella Villa Comunale e, a partire dalle ore 01.15, il grande concerto finale che chiuderà la festa.

Come sottolinea l’Assessore Paglialonga: “La Notte Bianca del 3 settembre nasce con l’obiettivo di creare un fitto movimento economico e sociale tra le vie della nostra città. Vogliamo dare nuova energia al centro, incentivando i nostri ospiti e i visitatori dalle città vicine a vivere una serata speciale tra musica, spettacoli e intrattenimento diffuso. Questa sarà la seconda edizione, dopo una prima esperienza fantastica e super partecipata che ha riempito le strade di energia e sorrisi. Quest’anno porteremo importanti novità: il coinvolgimento del centro storico e un villaggio comics dedicato al mondo nerd. Sarà una Notte Bianca capace di accontentare tutte le fasce d’età e i pubblici più diversi… praticamente accontenterà tutti. Per il concerto finale a breve ci saranno aggiornamenti importanti.”

Con la Notte Bianca di Vieste, la città conferma la sua vocazione a essere non solo meta turistica, ma anche laboratorio di eventi che uniscono cultura, intrattenimento e valorizzazione del tessuto economico locale.

Il 3 settembre sarà un’occasione per ritrovarsi, vivere insieme la bellezza di Vieste e lasciarsi trasportare da una notte che promette emozioni fino all’alba.

