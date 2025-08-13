Foggia. I progetti dell’Accordo per la Coesione sono frutto del lavoro svolto dalla Regione Puglia coordinato dal vicepresidente Raffaele Piemontese, allora nella funzione di assessore al Bilancio e alla Programmazione. Questo è! Nessuna pretestuosa e raffazzonata polemica di Fratelli d’Italia può negarlo o cancellarlo.

L’investimento di 10,4 milioni di euro destinato alla riqualificazione dell’isola pedonale e della cosiddetta “tre corsie” di Foggia nasce da un percorso di lavoro avviato dalla Regione Puglia e guidato dal vicepresidente Raffaele Piemontese: le schede progettuali sono state pensate, elaborate e presentate direttamente dal vicepresidente Piemontese, con un’attenzione specifica alla nostra città e alle sue necessità di riqualificazione urbana.

Piuttosto, i supporter del governo nazionale dovrebbero spiegare ai foggiani e ai pugliesi per quale motivo quello con la Regione Puglia è stato l’ultimo accordo istituzionale sottoscritto. E quale sia stato il motivo che ha indotto Meloni e Fitto a firmare prima quelli con i governi regionali di centrodestra.

Un ritardo incomprensibile che ha provocato danni al sistema istituzionale pugliese, alle imprese pugliesi, alle organizzazioni sociali pugliesi. È solo al centrodestra che va assegnato il demerito di questa assurda modalità di gestione dei fondi di sviluppo e coesione. È solo alla Regione Puglia che va attribuito il merito di aver messo al riparo, tra le altre, la legittima istanza del Comune di Foggia da cui scaturirà l’investimento di 10,4 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana dell’isola pedonale e delle “tre corsie”. Il vicepresidente Piemontese e il Partito Democratico di Foggia sono pronti ad un confronto pubblico aperto, con carte ufficiali alla mano, per illustrare passo dopo passo come questi progetti siano stati ideati, proposti, finanziati e approvati. Non per polemizzare, ma per garantire alla città la

verità sui fatti e il riconoscimento del lavoro svolto.

Il Partito Democratico ed i suoi rappresentanti istituzionali orientano la propria azione politica e di governo a “fare” piuttosto che a “rivendicare” meriti di altri, come fanno Giannicola De Leonardis, Claudio Amorese e tutti i Fratelli d’Italia foggiani, che fino a qualche giorno fa non erano neppure a conoscenza della esistenza di questi finanziamenti. Ma forse questo è un riflesso nostalgico di un’epoca – quella dell’amministrazione Landella, finita come tutti sappiamo – in cui i progetti o non venivano presentati o, quando arrivavano sui tavoli istituzionali, venivano sistematicamente bocciati.