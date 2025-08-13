Edizione n° 5792

Home // Manfredonia // Manfredonia, annullato lo spettacolo pirotecnico del 15 agosto: la nota della Nuova Pirotecnica

NUOVA PIROTECNICA Manfredonia, annullato lo spettacolo pirotecnico del 15 agosto: la nota della Nuova Pirotecnica

La Nuova Pirotecnica Manfredonia ha comunicato l’annullamento dello spettacolo pirotecnico previsto per il 15 agosto in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria che Scioglie i Nodi, presso la spiaggia Castello.

manfredonia alto - Nuzziello

ph statoquotidiano.it MANFREDONIA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

In una nota, l’azienda ha spiegato che la decisione è legata alla mancata autorizzazione per l’interdizione temporanea della spiaggia necessaria all’allestimento in sicurezza dello spettacolo. La richiesta prevedeva, secondo quanto riferito, la chiusura dell’area dalle ore 19:30 per consentire l’installazione, con una sospensione di pochi minuti delle attività limitrofe al momento dell’accensione, come già avvenuto in eventi precedenti.

Secondo la ditta, le altre autorità competenti – tra cui Polizia, Capitaneria di Porto e Autorità Portuale – avevano espresso parere favorevole. Tuttavia, non essendo arrivato il via libera formale, l’evento non ha potuto svolgersi.

L’azienda sottolinea che l’iniziativa avrebbe rappresentato un’occasione di intrattenimento a costo zero per il Comune e, a loro avviso, avrebbe generato un indotto positivo per le attività della zona, come già accaduto lo scorso anno.

La Nuova Pirotecnica ha espresso rammarico per l’annullamento, ribadendo la disponibilità a trovare soluzioni condivise per eventi futuri e ricordando che in molte località costiere italiane, nel giorno di Ferragosto, le spiagge vengono chiuse temporaneamente per consentire l’organizzazione in sicurezza di spettacoli pirotecnici.

 

1 commenti su "Manfredonia, annullato lo spettacolo pirotecnico del 15 agosto: la nota della Nuova Pirotecnica"

