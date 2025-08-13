MANFREDONIA – ASE Manfredonia S.p.A. interviene con una nota di rettifica in merito all’articolo pubblicato il 12 agosto 2025 sul portale L’Immediato, dal titolo “Bando pubblicato dopo l’assegnazione dei lavori. Lo strano caso dell’Ase a Manfredonia”.
La società respinge le ipotesi di presunte irregolarità negli affidamenti diretti, precisando che tutte le procedure contestate sono state condotte «nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)», attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata TuttoGare. Tale sistema, sottolinea ASE, trasmette automaticamente i dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell’ANAC, considerata la fonte ufficiale e completa delle informazioni relative a ogni procedura di affidamento.
Secondo la nota, dalla consultazione della BDNCP emergerebbe che, per ogni affidamento, le offerte sono state presentate prima della data di aggiudicazione, smentendo così quanto riportato nell’articolo. In particolare:
- Software gestionale – CIG B7EC3977D1: offerta presentata il 6 agosto 2025, scadenza 7 agosto 2025;
- Lavori edili – CIG B7E88129D8: offerta presentata il 25 luglio 2025, scadenza 6 agosto 2025.
ASE spiega inoltre che le procedure sono state effettuate con affidamento diretto tramite RDO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma TuttoGare, modalità prevista dall’articolo 50 del D.Lgs. 36/2023 per importi inferiori alle soglie di legge. Questo metodo – prosegue la nota – garantisce acquisizione formale dei preventivi, conservazione digitale e trasmissione automatica dei dati all’ANAC.
La società precisa infine che eventuali discrepanze temporali possono essere dovute a «imprecisioni materiali nella compilazione dell’“avviso di appalto aggiudicato” e non a irregolarità procedurali».
ASE Manfredonia conclude ribadendo il proprio impegno «al rispetto delle norme e alla massima trasparenza nell’affidamento dei contratti pubblici» e mette a disposizione i link ufficiali alla BDNCP per la consultazione dei dati.