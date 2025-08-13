Manfredonia e la Villa Comunale: l’ing. Michelangelo De Meo propone una rigenerazione urbana

Nel cuore della città, là dove l’urbanistica si fonde con la natura, ci potrebbe essere un’oasi di pace e meraviglia: il nostro Giardino Comunale! Non si tratta di un semplice parco, ma di un vero e proprio capolavoro paesaggistico che si anima in modo spettacolare con le luci del crepuscolo. Le fontane, con i loro getti d’acqua danzanti e illuminati, potrebbero pulsare al ritmo della sera, tingendo l’aria di colori vibranti.

L’atmosfera è magica, le luci soffuse degli alberi creano un’aura incantata, e ogni sentiero è un invito a perdersi tra le aiuole fiorite e la lussureggiante vegetazione. Panchine in pietra come opere d’arte. Vista dagli edifici di fronte alla gelateria Bianca Lancia, sulla sinistra c’è il castello. Lo sò che la villa comunale oramai è storica, però merita una profonda rigenerazione urbana. La pavimentazione, le forme, le emozioni che si vivono nella villa andrebbero riprogettate.