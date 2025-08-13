PROGETTO Manfredonia e la Villa Comunale: l’ing. Michelangelo De Meo propone una rigenerazione urbana
Le fontane e la vegetazione della Villa Comunale meritano un progetto di rigenerazione che valorizzi il patrimonio storico e naturale della città
Nel cuore della città, là dove l’urbanistica si fonde con la natura, ci potrebbe essere un’oasi di pace e meraviglia: il nostro Giardino Comunale! Non si tratta di un semplice parco, ma di un vero e proprio capolavoro paesaggistico che si anima in modo spettacolare con le luci del crepuscolo. Le fontane, con i loro getti d’acqua danzanti e illuminati, potrebbero pulsare al ritmo della sera, tingendo l’aria di colori vibranti.
L’atmosfera è magica, le luci soffuse degli alberi creano un’aura incantata, e ogni sentiero è un invito a perdersi tra le aiuole fiorite e la lussureggiante vegetazione. Panchine in pietra come opere d’arte. Vista dagli edifici di fronte alla gelateria Bianca Lancia, sulla sinistra c’è il castello. Lo sò che la villa comunale oramai è storica, però merita una profonda rigenerazione urbana. La pavimentazione, le forme, le emozioni che si vivono nella villa andrebbero riprogettate.
Voi cosa ne pensate? Sarebbe un’attrazione turistica?
Questa era la città che sognavo da giovane ingegnere. Pensateci abbiamo pochissimo “verde” in città. Solo cubetti di case dove la massima arte espressiva sono i balconi.
ing. Michelangelo De Meo
5 commenti su "Manfredonia e la Villa Comunale: l’ing. Michelangelo De Meo propone una rigenerazione urbana"
bellissimo il pavimento in gres porcellanato lucido e gli alberi della vita.
Secondo me bisogna mettere anche una colonna e un puttino, un puttino e una colonna.
https://www.youtube.com/watch?v=v53fzvFdd78&ab_channel=RIPLEY%27SHOMEVIDEO
bellissima idea , sarebbe un capolavoro, perche non costituiamo un comitato cittadino per sostenere una rigenerazione della villa comunale in chiave moderna ede accogliente. matteo d’achille
Bello, oserie dire affascinante…. ma seppur realizzabile dopo un po sarà come una fontana nel deserto… a Manfredonia si spende e si realizza qualcosa di bello ma poi per mancanza di seria manutenzione tutto il bello di prima diventa il brutto di adesto:
Piazza della chiesa di Sant’Adrea: tutte le fontane artistiche presenti che non funzionano e sono un ricettacolo di sporcizia e di focolai di zanzare;
Il lungomare del Sole: è sotto gli occhi di tutti arbusti che crescono a dismisura senza essere tagliati, fontanine che non funzionano, aiuole incolte, sedute e scalinate in pietra rotte, alberi secchi da decenni che non vengono sostituiti, tronchi di certe palme che sono un vero pericolo pubblico per la presenza sul tronco di sporgenze appuntite, dove bambini, inconsapevoli, vi sbattono contro mentre si rincorrono facendosi male… ringhiere che necessitano di essere ripitturate prima che arrugginiscono del tutto e…. pavimentazione che a causa delle radici smantellano i cubetti costituenti la pavimentazione… in uno di fa e poi si abbandona, nonostante un dipartimento comunale addetto alla manutenzione con tanto di dirigente, funzionari ed operai… c’è da chiedersi ma costoro cosa fanno e chi amministra cosa amministra… sempre il solito minestrone ?
Sono d’accordissimo per un rinnovo del verde pubblico, il progetto è stupendo per quel che riguarda piante e alberi, per le panchine e quelle strutture ad imbuto un po’ troppo moderne rispetto al contesto dato che siamo nei pressi del castello.
Bellissima idea e progetto.
Questa sì che si può chiamare VILLA COMUNALE e ATTRAZIONI TURISTICA.
Basta con questa villa comunale che è soltanto un ritrovo per ubriaconi.
Manfredonia merita ciò che propone l’ ingegnere Michelangelo De Meo, uomo intelligente.
Nel cuore della città, ci potrebbe essere un ‘oasi di pace e bellezza naturale: un vero Giardino Comunale.
IO però aggiungerei telecamera in diverse posizioni, per evitare che gli sciacalli (e ce ne sono in abbondanza a Manfredonia) facciano la loro parte distruzione.
Complimenti all’ ingegnere Michelangelo De Meo per questa idea meravigliosa.
Buona vita a tutti.