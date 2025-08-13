Manfredonia – Scene incredibili si ripetono ogni sera nel piazzale del palazzo “La Sorgente”, dove, tra i tavolini di una braceria frequentata da cittadini e turisti, vengono parcheggiati furgoni, creando non solo disagio ma anche un serio rischio per l’incolumità pubblica.
«Se per qualsiasi motivo un furgone dovesse mettersi in movimento – sottolinea Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane – possiamo facilmente immaginare le conseguenze».
Secondo Manzella, ciò che preoccupa maggiormente è l’assenza di interventi da parte delle autorità competenti: «Com’è possibile che si resti indifferenti di fronte a una situazione così evidente? I cittadini onesti meritano tutela, non abbandono».
L’appello è chiaro: «È ora di intervenire con controlli seri e rispetto delle regole. Basta tollerare l’inciviltà».
6 commenti su "Manfredonia, furgoni tra i tavolini di una braceria: “cresce la preoccupazione per la sicurezza pubblica”"
noi a Zapponeta abbiamo le bracerie in mezzo alla strada ma nessuno si preoccupa della sicurezza questo ogni sera e pure vicino al Comune.
Sasà, avessvogghjie a fart li scorz ngann. Li viggele nn guardene. Nn vedene nemmang a quidd ca vennene sope li marciappite e nn pajene li strisc bbló
Si può autorizzare la somministrazione di cibo sull’asfalto di un parcheggio?
La gente che lo frequenta, cosa ci trova di romantico?
Proviamo a cambiare l’ordine delle cose?
Domandiamoci: sono i furgoni che non dovrebbero stare li oppure è il titolare dell’attività che non potrebbe mettere tutti quei tavolini?
Se gli avventori devono andare in bagno?
Inoltre quello è un parcheggio giusto?
Magari abbiamo additato il soggetto sbagliato? magari no?
Cosa ci dicono i signori del suap?
Per quel che ho visto io non c’è nessun cartello di divueto di parcheggio a un dato orario lì…o forse sono cieco io?
L’occupazione di suolo pubblico è regolare?