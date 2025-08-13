Edizione n° 5792

ZAPPONETA // Zapponeta brinda al successo di VINcanto d’Estate 2025. Una notte di gusto e magia sul lungomare (F – VIDEO)
13 Agosto 2025 - ore  17:55

MARGHERITA // Emergenza idrica: i sindaci di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia chiedono lo stato di calamità naturale
13 Agosto 2025 - ore  19:08

Manfredonia, furgoni tra i tavolini di una braceria: "cresce la preoccupazione per la sicurezza pubblica"

BRACERIA Manfredonia, furgoni tra i tavolini di una braceria: “cresce la preoccupazione per la sicurezza pubblica”

Secondo Manzella, ciò che preoccupa maggiormente è l’assenza di interventi da parte delle autorità competenti

Redazione
13 Agosto 2025
Manfredonia

Manfredonia – Scene incredibili si ripetono ogni sera nel piazzale del palazzo “La Sorgente”, dove, tra i tavolini di una braceria frequentata da cittadini e turisti, vengono parcheggiati furgoni, creando non solo disagio ma anche un serio rischio per l’incolumità pubblica.

«Se per qualsiasi motivo un furgone dovesse mettersi in movimento – sottolinea Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane – possiamo facilmente immaginare le conseguenze».

Secondo Manzella, ciò che preoccupa maggiormente è l’assenza di interventi da parte delle autorità competenti: «Com’è possibile che si resti indifferenti di fronte a una situazione così evidente? I cittadini onesti meritano tutela, non abbandono».

L’appello è chiaro: «È ora di intervenire con controlli seri e rispetto delle regole. Basta tollerare l’inciviltà».

6 commenti su "Manfredonia, furgoni tra i tavolini di una braceria: “cresce la preoccupazione per la sicurezza pubblica”"

  1. noi a Zapponeta abbiamo le bracerie in mezzo alla strada ma nessuno si preoccupa della sicurezza questo ogni sera e pure vicino al Comune.

  2. Sasà, avessvogghjie a fart li scorz ngann. Li viggele nn guardene. Nn vedene nemmang a quidd ca vennene sope li marciappite e nn pajene li strisc bbló

  3. Si può autorizzare la somministrazione di cibo sull’asfalto di un parcheggio?
    La gente che lo frequenta, cosa ci trova di romantico?

  4. Proviamo a cambiare l’ordine delle cose?
    Domandiamoci: sono i furgoni che non dovrebbero stare li oppure è il titolare dell’attività che non potrebbe mettere tutti quei tavolini?
    Se gli avventori devono andare in bagno?
    Inoltre quello è un parcheggio giusto?
    Magari abbiamo additato il soggetto sbagliato? magari no?
    Cosa ci dicono i signori del suap?

  5. Per quel che ho visto io non c’è nessun cartello di divueto di parcheggio a un dato orario lì…o forse sono cieco io?

