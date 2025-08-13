Edizione n° 5792

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Disinfestazione straordinaria saltata: botta e risposta tra GIMAR e ASE S.p.A.
12 Agosto 2025 - ore  12:16

CALEMBOUR

CRONACA // Caso Chiara Poggi, la Procura: il Dna trovato in bocca era di un altro cadavere
12 Agosto 2025 - ore  12:40

Home // Manfredonia // Manfredonia, Galli sulla disinfestazione: “Errore grave tra antilarvale e adulticida”

POLITICA Manfredonia, Galli sulla disinfestazione: “Errore grave tra antilarvale e adulticida”

Il rinvio dell’intervento alimenta il confronto politico in consiglio comunale

Manfredonia, Galli sulla disinfestazione: “Errore grave tra antilarvale e adulticida”

UGO GALLI - PH SAVERIO DE NITTIS

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

La vicenda della disinfestazione straordinaria a Manfredonia, programmata ad agosto, si arricchisce di un nuovo capitolo tra errori di comunicazione, accuse incrociate e un servizio ancora in attesa di essere svolto. Secondo quanto ricostruito, ASE SpA avrebbe affidato il servizio di disinfezione e disinfestazione due giorni prima della pubblicazione del relativo bando, per un importo di 15.000 euro. Successivamente, il 7 agosto, sempre ASE avrebbe contattato telefonicamente un diverso operatore economico per richiedere un preventivo per un intervento straordinario di disinfestazione adulticida, concordando data e aree di esecuzione per la notte tra l’11 e il 12 agosto.

Il problema nasce però dalla comunicazione ufficiale: alle 19:10 dell’11 agosto, ASE ha diffuso un avviso alla cittadinanza, in cui per due volte ha definito il servizio come antilavare e non adulticida. La distinzione non è marginale: l’adulticida è un trattamento più invasivo, eseguito con atomizzatori che diffondono nell’aria sostanze che possono depositarsi su oggetti, indumenti e superfici, richiedendo quindi particolari precauzioni.

L’azienda incaricata, notando l’errore, ha immediatamente contattato ASE per rinviare l’intervento, al fine di evitare confusione e garantire la sicurezza dei cittadini, informando contestualmente la popolazione.

Invece di contribuire a chiarire la situazione, l’assessore competente – secondo le accuse mosse da alcuni esponenti locali – avrebbe puntato il dito contro l’impresa privata, accusandola di creare allarmismi. Una posizione che ha portato la stessa azienda a diffondere una nota di precisazioni per ricostruire correttamente i fatti.

Il risultato, ad oggi, è che il servizio straordinario contro la West Nile non è ancora stato effettuato. Nel frattempo, la polemica politica si è accesa, con accuse di gestione superficiale e di mancanza di trasparenza da parte dell’amministrazione, mentre l’assessore continua a difendere il proprio operato.

2 commenti su "Manfredonia, Galli sulla disinfestazione: “Errore grave tra antilarvale e adulticida”"

  1. Assessore Valentino prima di esternare pareri che non sono nelle sue e altrui (ufficio tecnico ase) competenze, una sana lettura sulle differenti tematiche in questione non farebbe male.

  2. Povera azienda Ase, nelle mani della Valentino e di un ragioniere qualunque. Non é il livello di inquadramento che fa la competenza. E siamo solo all’inizio!

Nessun campo trovato.