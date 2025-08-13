Edizione n° 5792

13 Agosto 2025 - ore  17:55

13 Agosto 2025 - ore  19:08

Home // Manfredonia // Manfredonia, il 22 agosto il Chiostro di Palazzo San Domenico si illumina con Belladonna

BELLADONNA Manfredonia, il 22 agosto il Chiostro di Palazzo San Domenico si illumina con Belladonna

Un evento culturale tra arti, musica e danza per raccontare il femminile

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
Manfredonia

Il 22 agosto 2025, dalle ore 20.00, il Chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia ospiterà Belladonna, un evento culturale unico nel suo genere, nato all’interno del progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia” e promosso da un gruppo di sei giovani pugliesi in collaborazione con l’associazione Cantiere Giovani.

L’iniziativa, completamente no-profit, punta a riflettere sulla figura femminile attraverso le arti performative e visive, in un dialogo aperto tra passato, presente e futuro. Belladonna sarà un racconto corale, costruito grazie alla partecipazione di artiste, artisti, musicisti, danzatori e poeti provenienti non solo da Manfredonia, ma anche da Trani, Bari e altre città pugliesi.

Il programma prevede un’esposizione di arti visive, arricchita da talk, letture poetiche, musica dal vivo e performance di danza.

Tra i partecipanti: Alessia Rinaldi, Alice Plazzo, Aurora Bucci, Davide Di Lauro, Davide Plazzo, Domenico Mondelli, Federica Mariapia Palena, Francesco Vairo, Francesco-pio Santoro, Giorgia Artuso, Giuseppe Pugliese, Lara Guerra, Lorenzo Prencipe, Luciana Petruzzelli, Martina Scaringi, Marzia Francesca Balzano, Mattia Barile, Monica Dibari, Nicola Dadamo, Roberta Giornetti, Sara Mancini, Silvia Amicarelli e Tony Musicco.

La colonna sonora della serata sarà affidata a Leonardo Talamo, Andrea Castigliego e Francesco Prencipe. Ospite speciale l’associazione bitontina Folkèmigra, che proporrà un repertorio di musiche popolari con Francesco Minuti (fisarmonica), Mario Cucinella (tamburi) e Pasquale Schiraldi (chitarra), per raccontare la femminilità nella sua dimensione più ancestrale e comunitaria. Le danze saranno interpretate dai ballerini Vanessa Digennaro e Davide Favero.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di radicare l’evento nel territorio, coinvolgendo energie locali autentiche e offrendo a giovani talenti l’occasione di emergere. “Vogliamo sorprendere e affascinare i visitatori – spiegano – regalando un’esperienza immersiva nella cultura e nell’identità del nostro territorio.”

Sostenuto anche da alcune realtà aziendali di Manfredonia, Belladonna rappresenta un’occasione di incontro, sensibilizzazione e crescita collettiva in un contesto dove fare arte non è sempre semplice.

L’ingresso è libero. Aggiornamenti e dettagli sono disponibili sulla pagina Instagram ufficiale: @belladonna.manfredonia.

