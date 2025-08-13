Il 22 agosto 2025, dalle ore 20.00, il Chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia ospiterà Belladonna, un evento culturale unico nel suo genere, nato all’interno del progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia” e promosso da un gruppo di sei giovani pugliesi in collaborazione con l’associazione Cantiere Giovani.

L’iniziativa, completamente no-profit, punta a riflettere sulla figura femminile attraverso le arti performative e visive, in un dialogo aperto tra passato, presente e futuro. Belladonna sarà un racconto corale, costruito grazie alla partecipazione di artiste, artisti, musicisti, danzatori e poeti provenienti non solo da Manfredonia, ma anche da Trani, Bari e altre città pugliesi.

Il programma prevede un’esposizione di arti visive, arricchita da talk, letture poetiche, musica dal vivo e performance di danza.

Tra i partecipanti: Alessia Rinaldi, Alice Plazzo, Aurora Bucci, Davide Di Lauro, Davide Plazzo, Domenico Mondelli, Federica Mariapia Palena, Francesco Vairo, Francesco-pio Santoro, Giorgia Artuso, Giuseppe Pugliese, Lara Guerra, Lorenzo Prencipe, Luciana Petruzzelli, Martina Scaringi, Marzia Francesca Balzano, Mattia Barile, Monica Dibari, Nicola Dadamo, Roberta Giornetti, Sara Mancini, Silvia Amicarelli e Tony Musicco.

La colonna sonora della serata sarà affidata a Leonardo Talamo, Andrea Castigliego e Francesco Prencipe. Ospite speciale l’associazione bitontina Folkèmigra, che proporrà un repertorio di musiche popolari con Francesco Minuti (fisarmonica), Mario Cucinella (tamburi) e Pasquale Schiraldi (chitarra), per raccontare la femminilità nella sua dimensione più ancestrale e comunitaria. Le danze saranno interpretate dai ballerini Vanessa Digennaro e Davide Favero.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di radicare l’evento nel territorio, coinvolgendo energie locali autentiche e offrendo a giovani talenti l’occasione di emergere. “Vogliamo sorprendere e affascinare i visitatori – spiegano – regalando un’esperienza immersiva nella cultura e nell’identità del nostro territorio.”

Sostenuto anche da alcune realtà aziendali di Manfredonia, Belladonna rappresenta un’occasione di incontro, sensibilizzazione e crescita collettiva in un contesto dove fare arte non è sempre semplice.

L’ingresso è libero. Aggiornamenti e dettagli sono disponibili sulla pagina Instagram ufficiale: @belladonna.manfredonia.